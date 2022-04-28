Horner: "Leclerc, Imola'da puan aldığı için şanslıydı"

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Leclerc, Sergio Perez'in üzerinde baskı yapmaya çalışırken Variante Alta'da aracının kontrolünü kaybetti ve spin atarak bariyerlere çarptı.

Ferrari pilotu, neredeyse kesin olan bir podyumu kaybederken, yarışı ancak altıncı sırada tamamlayabildi.

Leclerc aracını ilk çarptığında, süspansiyonu kırılmış gibi görünse de, sonrasında aracında kanat hasarı olduğu anlaşıldı ve pite girdi. Dokuzuncu sırada yarışa dönen Leclerc, son bölümde güçlü bir geri dönüşle altıncı sırada finiş gördü. Yine de çok değerli puanları masanın üzerinde bıraktı.

Christian Horner'a göre Leclerc, fazla açgözlü davrandı ve puan aldığı için bile şanslıydı.

Horner, aşağıdakiler de dahil olmak üzere medyaya verdiği demeçte, "Tüm yarış boyunca çok zorluyordu."

"Tam tepe kısmında, yani 14. virajdaki şikan bölümünde ne kadar hızlı olduğunu görebiliyorduk, pistte Checo'dan sürekli olarak daha hızlı olduğu kısımlardan biri buydu."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Red Bull Content Pool

"Sadece yumuşak lastiklere geçtikten sonra biraz fazla açgözlü davrandı ama hatalar olabilir, bunlar normal şeyler."

"Sonunda yarışı bitirip, altıncılığın getirdiği tüm bu puanları aldığı için şanslıydı."

"Podyuma çıkamadığı için Ferrari'den birkaç puan daha alabilmek bizim için bir tür bonus oldu." dedi.

Horner, Leclerc'in neden "açgözlü" olduğunu sorusuna şöyle yanıt verdi: "Sanırım Checo'nun DRS bölgesine girmeye çalışıyordu."

"Bunu yapmak ve son birkaç viraj önce inde yer alan DRS algılama noktasına girmek için o şikan bölümünde gerçekten hızlı olmanız gerekiyor."

"Belli ki yapmaya çalıştığı şey buydu."

Böylelikle Max Verstappen, Leclerc'le arasını 27 puana indirdi.