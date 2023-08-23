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Horner: "Lawson'ın kötü bir aracın direksiyonuna geçmesini istemedik"

Red Bull takım patronu Christian Horner, sürücü programının en hazır üyesi Liam Lawson'ı kötü bir araca oturtmak istemedikleri için AlphaTauri koltuğunu Daniel Ricciardo'ya verdiklerini söylüyor.

Altay Gök
Ekleyen:
Liam Lawson, TEAM MUGEN

Geçen yıl Formula 2'de mücadele eden ve şampiyonayı 3. sırada tamamlayan Lawson, bu yıl ise Japonya'nın önde gelen şampiyonası Super Formula'da mücadele ediyor.

Her seriye hızlıca adapte olabilmesiyle tanınan Lawson'ın bir kez daha hayal kırıklığına uğratmadığını söyleyebiliriz çünkü şu anda şampiyonluk için savaşanlardan birisi de o.

Birçok kişi kendisini Nyck De Vries'in yerine AlphaTauri koltuğunun en büyük adayı olarak görmekteydi, ancak takımın tercihi yedek pilotları Daniel Ricciardo oldu.

Lawson'ın dışarıda bırakılması "Red Bull sürücü akademisinin işlevsizliğinin kanıtlanması" şeklinde yorumlanırken, Christian Horner'a göre tek amaçları 21 yaşındaki pilotun kariyerine zarar vermemek.

F1 Nation podcast'ine konuşan Horner, "Liam şu an Japonya'da harika bir sezon geçiriyor."

"Kendisini doğrudan böylesine kötü bir aracın direksiyonuna geçirmenin haksızlık olacağını düşündük."

"Bu yüzden, testlerin iyi gitmesi koşuluyla Daniel'in AlphaTauri direksiyonuna geçmesinin mantıklı olduğunu düşünüyorum."

"Testin yedinci turunda hazır olduğunu zaten göstermişti." dedi.

 

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