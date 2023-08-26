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Horner: "Lawson'ı epey zor bir hafta sonu bekliyor"

Red Bull'un patronu Christian Horner, Liam Lawson'ın bu hafta sonu Zandvoort'ta epey zorlanmasını bekliyor.

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Liam Lawson,TEAM MUGEN

Yeni Zelandalı pilot, Hollanda GP'nin ikinci antrenman seansında kaza yapan ve  elini kıran Daniel Ricciardo'nun yerine kariyerinin ilk F1 yarışına çıkacak.

Şu anda Super Formula'da şampiyonluk için çekişen Lawson, geçen yıl F2'de yarıştığı için Zandvoort'u iyi biliyor ve AlphaTauri mühendislerini de tanıyor.

Faenza merkezli ekiple 2021'in sonundaki Abu Dabi çaylak testine katılan Lawson, 2022'de hem Belçika hem de Meksika yarışlarında ilk seansta piste çıkmıştı.

Red Bull ile geçen yıl Abu Dhabi'de 1. antrenman seansında piste çıkan Lawson, sezon sonu çaylak testinde de yine Red Bull ile pistteydi.

Red Bull patronu Horner, 21 yaşındaki pilotun karşısında büyük bir zorluk olduğuna inanıyor fakat bunun üstesinden gelebileceği görüşünde.

Horner, Lawson'ın ilk yarışına çıkmadan önceki zihin yapısı sorulduğunda, "Bu yüzden burada."

"Tam olarak böyle bir senaryodan ötürü iki takımın da yedek pilotu."

"Daha önce kullanmadığı bir araçla tek antrenman seansına katılacak ve ardından en zorlu pistlerden birinde sıralama turlarında sürüş yapacak."

"F1 böyledir. Bazen karşınıza şans çıkar, birinin talihsizliği diğerinin şansıdır. Fakat iyi olacağına eminim." dedi.

Liam Lawson, Red Bull Racing

Liam Lawson, Red Bull Racing

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Horner, Ricciardo'nun bu hafta sonu kokpite dönme ihtimalinin olmadığını doğruladı.

"Hayır yapamaz çünkü elindeki bir kemiği kırdı."

"Onun için üzüntü verici çünkü seans onun için iyi gidiyordu. Yaşananlar büyük talihsizlikti. Oscar'ı gördüğünde çok geç olmuştu."

"Direksiyondan gelen darbe de elinde hasara yol açtı. Onun için üzücü ama iyi olduğunu görmek güzel. Hâlâ morali yerinde."

Ricciardo'nun, MotoGP sürücüleriyle yaptığı çalışmalarla bilinen ve bu yılın başlarında Lance Stroll'u da ameliyat eden Doktor Xavier Mir tarafından tedavi edilmesi bekleniyor.

Horner, "Her günü ayrı ayrı ele almak gerekiyor. Birlikte çalışacağı iyi bir sağlık ekibi var. Bu adamlar inanılmaz derecede çabuk iyileşiyor."

"Lance yılın başlarında Daniel'e kıyasla daha fazla kemiğini kırmıştı. O sert bir Avustralyalı. Eminim olabildiğince çabuk geri dönmek isteyecek."

Bu arada Horner bu hafta sonu Zandvoort'ta mücadelenin yakın olduğunu söyledi.

"Lando hızlıydı ve analizlerimize göre Mercedes de oldukça iyi görünüyordu."

"Elbette her şey yakıt yüklerine ve motor modlarına bağlı, bu yüzden bu seanslardan çok fazla şey çıkarmak zor."

"Ancak bir eğilim görüyorsunuz ve McLaren'in son birkaç yarışta hızlı olduğunu biliyoruz."

"Mercedes de iyi görünüyor. Belki biraz hava şartlarına da bağlı olarak neler olabileceğini kim bilebilir?"

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