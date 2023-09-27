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Horner: "Lawson kesinlikle Formula 1'de yarışacak"

Christian Horner, Liam Lawson'ın 2024'te olmasa bile bir noktada Formula 1'de yarışacağını doğruladı.

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Liam Lawson, AlphaTauri AT04

Liam Lawson, Hollanda GP'de sakatlanan Daniel Ricciardo yerine F1'e adım attı ve geride kalan yarışlarda çok iyi bir görüntü çizdi.

Buna rağmen 2024 AlphaTauri koltuğunu kapamayan Lawson büyük hayal kırıklığı yaşamış durumda.

Fakat takım patronu Christian Horner, Yeni Zelandalı genç pilottan övgüyle bahsetti ve Formula 1'de yarışacağından emin olduğunu söyledi.

Red Bull Racing'in patronu, "Bence harika bir iş çıkarıyor."

"Zandvoort'ta beklenmedik şekilde direksiyona geçti ve ıslak zeminde sürüş yapmak zorunda kaldı."

"Bu Liam için yeni bir deneyimdi fakat bence iyi iş çıkardı. Bir hafta sonra Monza'da ilk ona giremediği için şanssızdı."

"Singapur'da, o pisti ilk kez görmesine rağmen daha şimdiden birkaç puan aldı."

"Onun cesur ve agresif bir sürücü olduğunu biliyoruz. Formula 1'de kendini göstermek, yeteneğini sergilemek için nadir bir fırsat yakaladı ve bunu mükemmel şekilde kullandı."

"Şu anda kesinlikle dikkatleri üzerine çekmiş durumda ve çalışma şekli ona yönelik algılarımızı daha da güçlendirdi."

"AlphaTauri için üç güçlü sürücümüz var ve bu gerçekten lüks bir sorun. Elbette bu AlphaTauri'nin sorunu ama elinizin altında üç harika sürücü varsa, bu güzel bir baş ağrısıdır."

"Lawson kesinlikle Formula 1'de yarışacak. Hatta o zaten bir Formula 1 pilotu oldu. Bence Liam öyle bir yetenek sergiliyor ki, gelecekte çok talep görecek." dedi.

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Lawson, Katar GP'de de piste çıkabilir

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