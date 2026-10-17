Formula 1 Singapur GP
Horner: "Lawson asla Red Bull’a getirilmemeliydi"
Christian Horner, otobiyografisi 'Drive'da Liam Lawson'ın ana takıma terfi ettirilmesinin bir hata olduğunu yazdı.
Neşe Akkoyun
Yayın tarihi: 17 Eki 2026 13:00
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Liam Lawson ve Christian Horner
Sergio Perez'in ayrılığının ardından Fernando Alonso ve Charles Leclerc seçeneklerinin dışarıda kalmasıyla Red Bull, koltuğu genç pilot Liam Lawson'a teslim etmişti. Ancak eski takım patronu Christian Horner, ilerleyen günlerde çıkmaya hazırlanan “Drive” adlı otobiyografisinde bu karara başından beri sıcak bakmadığını itiraf etti. Lawson'ın ana takımdaki macerası yalnızca iki yarış sürmüş ve sonrasında koltuğunu kaybetmişti.
Kitabın ön basımını inceleyen GPblog, Horner, otobiyografisinde bu süreci şu sözlerle aktardı: "Bu karardan hiçbir zaman rahat değildim. Liam henüz çok genç ve tecrübesizdi.”
Liam Lawson, Racing Bulls
Fotoğraf: Bryn Lennon / Formula 1 via Getty Images
“Hanesinde sadece 11 Formula 1 yarışı vardı ve biz ondan muazzam bir beklenti içine girmiştik. Aslına bakarsanız, en başından asla ana takıma getirilmemeliydi."
Horner’ın bu eleştirilerine karşın Liam Lawson, 2026 sezonunda kariyerinin en güçlü performansını sergiliyor. Sezon boyunca 69 puan toplayan genç pilot, Isack Hadjar’ın bilek sakatlığı yaşadığı dönemde Red Bull ile çıktığı üç yarışta da 14 puan toplamayı başardı.
Racing Bulls bünyesinde takım arkadaşı Arvid Lindblad ile yarıştığı 14 hafta sonunda yarış finişlerinde 10-4, sıralama turlarında ise 9-5 üstünlük kuran Lawson, takımının genel klasmandaki puanlarının %61’ini tek başına kazandı.
Liam Lawson, Racing Bulls
Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
Racing Bulls'un 2027 sezonunda da mevcut pilot kadrosunu koruması beklenirken, geleceği hakkında konuşan Lawson şu değerlendirmeyi yapmıştı: "Yılın bu zamanlarında transfer haberleri duymak son derece normal.”
“Ancak ben şu anda sadece her hafta sonu puan almaya ve yakaladığımız bu iyi formu sürdürmeye odaklanmış durumdayım."
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- Motorsport.com Ekibi
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