Horner: "Latifi, ömür boyu yetecek kadar Red Bull alacak!"

Christian Horner, Kanadalı sürücünün Abu Dhabi Grand Prix'nin sonucunu değiştiren güvenlik aracına sebep olmasının ardından, Williams sürücüsü Nicholas Latifi'nin istediği kadar Red Bull içeceği kazandığını söyledi.

Latifi, son sektörde bariyerlere çarpıp güvenlik aracının çıkmasına sebep olduğu sırada, Mercedes sürücüsü Lewis Hamilton rahat bir galibiyet alacak gibi görünüyordu.

Bu, Red Bull'a yumuşak lastikler için Max Verstappen'i pite alma ve kullanılmış sert lastiklerde olan Hamilton'ın hemen arkasında yarışı yeniden başlatma fırsatı verdi. Verstappen daha sonra Hamilton'ı geçerek yarışı ve şampiyonluğu kazandı.

Horner, "Latifi kesinlikle ömür boyu yetecek kadar Red Bull alacak!"

"2010'daki Vitaly Petrov gibi (Fernando Alonso'yu geride bırakarak şampiyonluğu Red Bull sürücüsü Sebastian Vettel'e verdi)."

"Sonunda zarın atıldığını hissettik, güvenlik aracı konusunda biraz şansımız oldu ve Max bunu başardı!" dedi.

Red Bull, güvenlik aracı araya girene kadar yarışta Mercedes'in arkasındaydı. Horner, heyecan dolu son turu seyretmenin keyifli olmadığını çünkü görüntülerin kendisini strese soktuğunu ve bu yüzden de yerinde duramadığını belirtti.

Horner, "Arkama yaslanıp keyifle izlemedim!"

"Yine de Mercedes'in bugün bizden daha hızlı bir araca sahip olduğunu düşünüyorum."

"Başlangıçta kötü bir başlangıç yaptık ve Max 6. virajda hamle yaptı. Yeri geri alamadığımız için hakemler tarafından biraz haksızlığa uğradığımızı düşündük. Ancak sonrasında, Lewis'e yetişecek hızımız yoktu."

Sergio Perez, Hamilton'ı arkasında tutup Verstappen'in yaklaşık altı saniye yaklaşmasına izin verdikten sonra, Horner, "yarış tanrılarının" onları yeniden mücadeleye soktuğunu hissetti.

"Checo [Perez] harika bir takım arkadaşı oldu ve Max'i tekrar oyuna dahil ederek harika bir iş çıkardı."

"Sonra güvenlik aracı çıktı, yarış tanrılarından bir şeye ihtiyacımız vardı ve bugün bunu aldık."

"Bence mesele sadece bugün değil. Bu bütün yıl hakkında ve bence Max yıl boyunca sansasyoneldi. Yıl boyunca tüm kalbiyle sürdü ve bugün yine bunu yaptı."