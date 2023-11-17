Horner: "Las Vegas GP programının yeniden düzenlenmesi konusunda esnek olmalıyız"

F1'in Las Vegas'ta çok konuşulan etkinliği Perşembe akşamı, 1. antrenman seansının gevşek bir rögar kapağı nedeniyle erken bitirilmesinin ardından kabus gibi bir başlangıç yaptı.

Ana düzlükteki gevşek kapaklardan biri Carlos Sainz ve Esteban Ocon'un araçlarına çarparak büyük hasara yol açtı. Zhou Guanyu da bu kapağa çarptı ancak aracı ciddi bir darbe almaktan kurtuldu.

FIA, pist hareketinin yeniden başlayabilmesi için ne gibi çalışmalar yapılması gerektiğini daha iyi anlamak amacıyla pist çevresindeki tüm rögar kapaklarını detaylı bir şekilde incelerken, ikinci antrenmanın planlandığı gibi devam edip edemeyeceği konusunda şüpheler var.

Horner, eğer antrenmanların ertelenmesi ya da seansların süresinin değiştirilmesi gerekiyorsa, o zaman takımların desteklerini göstermelerinin önemli olduğunu söyledi.

Sky Sports F1'e konuşan Horner, "Esnek olmamız gerekiyor. Araçların çalıştığını görmek için gelen taraftarlar için büyük bir utanç ama güvenlik her şeyden önce gelir. Bunu doğru bir şekilde yapmamız gerekiyor ve umarım bu çok uzun sürmez." dedi.

Horner, ikinci antrenman yapılamazsa ne olacağı sorusuna ise "3. antrenmandaki çalışma süresini uzatmamız ya da buna benzer bir şey yapmamız gerekecek. Sanırım bunu halledecekler. Zaten bütün gece buradayız! Neden sabah saat ikide [koşmuyoruz]? O zaman Avrupa'daki herkes de izleyebilir! Bu geceyi uzatın." şeklinde cevap verdi.

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images Carlos Sainz, Ferrari SF-23, rögar kapağından aldığı hasarın ardından aracını pistte durdurdu

Horner, Red Bull'un araçlarının antrenmandaki sürüşten sonra yapılan ilk analizlerinin, drenaj kapağıyla herhangi bir çarpışmadan kaçındıklarını gösterdiğini söyledi.

Horner, "Şu ana kadar hepimiz iyiyiz. Duyduğuma göre, sanırım Alpine'lerden biri biraz hasar almış ve açıkçası Fred ile hızlı bir sohbet yaptım ve Ferrari'deki hasar oldukça büyük." dedi.

Horner, ilk antrenman seansında koşuların çok sınırlı olmasına rağmen, Las Vegas pist yüzeyi hakkındaki ilk izlenimlerin genel bir yol tutuş eksikliği olduğu yönündeki korkuları doğruladığını, ancak hızla iyileşiyor gibi göründüğünü söyledi.

Horner, "Yüzeyin çok kaygan olduğu İstanbul'daki gibi değil. Aslında yüzey tazeydi, lastik sıcaklıkları yükseliyordu ve her şey oldukça iyi davranmaya başlamıştı. Sürüşün kısa kesilmesi çok yazık oldu çünkü daha yeni başlıyordu."

"Sürücüler şu anda oluksuz lastiklerle ıslak zeminde sürmek gibi olduğunu söylediler ama bu yeni bir zemin için normal. Özellikle fren bölgelerinde oldukça zorlayıcı." dedi.