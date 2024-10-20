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Formula 1 Amerika GP

Horner: "Lando ile roller değişseydi Max'ten yerini geri vermesini isterdik"

Christian Horner, Lando Norris ve Max Verstappen arasındaki sert mücadeleyi değerlendirdi.

Enes Erdemirel
Enes Erdemirel
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Red Bull takım patronu Christian Horner, Lando Norris ve Max Verstappen arasındaki mücadelenin sert ama adil olduğunu söyledi.

Horner, Norris’in pist dışına çıkarak avantaj sağladığını ve Max'in bunu hemen fark ettiğini belirtti.

Yarışta Ferrari’nin güçlü performansına da dikkat çeken Horner, takımın hafta sonu yeterince yarış temposu yakalayamadığını ifade etti.

Yarışın ardından Horner, "Max ve Lando arasında sert bir mücadele oldu. Pist dışına çıktılar ve Lando pist dışından geçiş yaptı. Max de hemen telsizden uyardı."

"Hayal kırıklığını anlayabiliyorum. Pilotlar kuralları biliyor. Lando beyaz çizgiyi geçtiğinde Max bunu hemen fark etti. Ondan önce de pist sınırları ihlali vardı."

"Eğer roller değişseydi ve Max'e pozisyonu geri vermesini söyler miydik? Evet çünkü Lando'nun 6 tur taze lastik avantajı vardı."

"Ferrari hafta sonu boyunca hızlıydı ve dominant bir performans sergiledikleri için onları tebrik etmeliyiz. Sprint sonrası yaptığımız ayar değişikliğiyle araca biraz fazla önden kayma verdik. Yarış temposu açısından yetersiz kaldığımız bir alan vardı."

"Liam Lawson, bir veteran gibi yarışa atladı ve bence bu performansından çok memnun olmalı," şeklinde konuştu.

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