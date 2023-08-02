Horner: "Lambiase bizim için Jason Statham gibi"

Verstappen'in yarış mühendisi olan Lambiase, son Dünya Şampiyonu'nun 45 yarış galibiyetinin her birinde yer aldı.

Cuma gününden Pazar gününe kadar Verstappen'in başarılarını yönlendiren ses olan Verstappen ve Lambiase'nin iletişimi, Verstappen'in Cuma günkü sıralamada Lambiase'nin çalışma planını sorgulamasıyla Spa'da biraz gerildi ve bu durum yarışa da taşındı.

Lambiase, lastik yönetimi konusunda Verstappen'e 'Sadece benim talimatlarıma uy' diyerek iki kez Dünya Şampiyonu'nun mantığını kullanmasını istedi.

Horner, yarıştan sonra pilotu ve yarış mühendisi arasındaki çekişmeyle ilgili şunları söyledi: "Kim buna çekişme dedi?"

"GP ve Max, Max'in araca adım attığı ilk yarıştan beri birlikteler. Max talepkâr bir müşteri ve bununla başa çıkabilmek için güçlü bir karaktere sahip olmanız gerekir."

"GP, bizim Jason Statham'ımız. Kesinlikle birbirlerine benziyorlar."

"Onunla sert ama adil bir şekilde ilgileniyor. İkisi arasında büyük bir saygı var ve bu da bir mühendis ve pilot arasında olması gereken karşılıklı güvenden kaynaklanıyor. Tek sorun ikisi arasındaki konuşmayı 200 milyon kişinin dinliyor olması."

Ancak Helmut Marko'nun pilot ve yarış mühendisi arasındaki konuşmanın aralarındaki bir şaka olduğunu öne sürerek Servus TV'ye "Arka planı bildiğimiz için daha da komikleşiyor" demesiyle Horner'a Verstappen ve GP'nin bunu bilerek yapıp yapmadıkları soruldu.

Horner şu yanıtı verdi: "Kesinlikle hayır, bu yönde bir şey yok."

"Dediğim gibi, Max çok talepkâr bir müşteri ve her şeye aç. GP hafta sonu boyunca Max'i yönetme konusunda çok iyi bir iş çıkardı."

Verstappen bu sezonki 10. galibiyetine ulaştı ve yarışı Perez'in 22 saniye önünde tamamladı. Verstappen'in rahatlığına karşın yarış mühendisinin fazla gergin olup olmadığı sorulduğunda ise Horner, "Mühendisler önlerindeki tüm verilerle yaşıyor ve nefes alıyorlar, pilotlarının sürüş tarzını görebiliyorlar ve araçtan ne elde ettiklerini biliyorlar."

"GP'ye 'Max'in ne yaptığını biliyorum, pit stop için bir boşluk yaratmaya çalışıyor' dediğimde GP 'Bence oldukça sakin gidiyor, her şey büyük ölçüde kontrol altında' dedi."

"Yani bu iki adamın sahip olduğu güven ve bağ çok önemli. Demek istediğim, bazen ikisi arasında işler biraz tuhaflaşıyor çünkü Max çok çabuk yükselip çok çabuk alçalabilen bir karakter ve GP de o kadar çabuk unutmuyor." yanıtını verdi.