Horner: "Lafı doğrudan söylemek benim tarzım"

Red Bull takım patronu Christian Horner, Max Verstappen'in aldığı cezanın ardından yaptığı açıklamalarda sarf ettiği sözler nedeniyle hakemler tarafından görüşmeye çağrılmıştı.

Yarış öncesinde Sky Sports F1'a konuşan Horner, "Bence bu sadece serseri bir hakemin, FIA'nın bu talimatı vermeden bir bayrak daha fazla çıkarması nedeniyle oluştu." demişti.

Horner bu olay yüzünden uyarı aldı ve sözleri, sosyal medyada da büyük tepki çekti. Sonunda Red Bull patronu, bu yorumları nedeniyle özür diledi.

Horner'ın hakem hakkındaki yorumları, hem Horner'ın hem de Mercedes patronu Toto Wolff'un, şampiyonluk için verdikleri savaşta, giderek daha sert sözler söyledikleri bir dönemde geldi.

Wolff'un Brezilya'da kamerayı parmakla gösterme anı, sosyal medyanın en çok konuşulan konularından birisi olurken, Horner da Mercedes'in arka kanadı, Yuki Tsunoda ile Meksika'da yaşananlar ve Max Verstappen/Lewis Hamilton'ın mücadelesi hakkındaki yorumlarıyla kendisini gündemde buldu.

Sözleri nedeniyle hakemden özür dileyen Horner, buna karşılık yanlış olduğuna inandığı bir şeyi konuşma ve eleştirme konusunda her zaman doğrudan olmasının, kendi tarzını yansıttığını söyledi.

Horner, sergilediği tutumdan pişmanlık duyup duymadığı sorulduğunda şöyle yanıt verdi: "Hayır, hiç de bile. Takımıma inanıyorum. Ben doğrudan konuşurum ve kendimi şimdiye kadar hep bu şekilde yönettim."

"Ben aşırı duygusal biri değilim, kameralara da laf atmıyorum. Kendimi yönetme şeklimle ilgili hiçbir sorunum yok ve gelecekte de tam olarak aynı şeyi yapacağım."

“Görevli ile ilgili tek sorun, bir sarı bayrağın bilerek sallanıp bir suç işlenmiş olup olmamasıydı. Bu, herhangi bir bireye veya görevliye yönelik değildi.”

“Bu yorumları yaptığım röportajı duydunuz mu bilmiyorum, ancak mantıksız olduğunu düşünmedim.”

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing spaks to the media Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

Horner, görevli hakkında yaptığı yorumların, sıralama turlarındaki durum nedeniyle Verstappen'e ceza verilmesinden dolayı duyduğu rahatsızlıktan kaynaklandığını yineledi.

"Yayıncı kanallarından birine, sarı bayrak sallayan serseri bir görevli olduğunu düşündüğümle ilgili bir yorumda bulundum ve hakemler buna gücendiler."

"Onlara, herhangi bir suçun işlenmediği veya amaçlanmadığı konusunda garanti verdim. Üç veya dört aracın aynı aracı sarı bayrak sallanmaksızın geçmesi ama bizimkinde sarı bayrak olması gerçekten sinir bozucuydu."

"Sanırım özrün kabul edildiğini ve bunun görevlilere yönelik olmadığını açıkça belirtmek istiyorum."

"Bence görevliler, dünya çapında harika bir iş çıkarıyorlar. Onlar gönüllü insanlar. Görevliler olmadan motor sporları olmazdı. Sadece şartlar sinir bozucuydu ve bence bundan öğrenilebilecek bazı şeyler var."