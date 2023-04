Horner, kutlama yasağını anlamsız buluyor

Yeni sezon öncesi birtakım kural değişiklikleriyle tepki çeken FIA'nın son yasağı, damalı bayrak esnasında çitlerin üstünde kutlama yapmanın yasaklanması.

Uzun süredir eski F1 ile yeni F1 arasındaki bağları koruyan geleneklerden biri konumundaki bu kutlamaların yasaklanma sebebi ise güvenlik endişeleri.

Bu durum taraftarların ve takımların tepkisini çekerken, Christian Horner geçmişte hiçbir sıkıntı yaşamadıklarını söyledi.

Horner, "Dürüst olmak gerekirse bunun bir sorun teşkil etmesine şaşırdım, ancak güvenlik endişeleriyle ilgili olan her şeyi çok ciddiye almak gerekir."

"Bir aracın damalı bayrağı görmesi ve ve ekibinin çitlerin üzerinde kutlama yapması oldukça ikonik bir an, dolayısıyla güvenli bir şekilde yapıldığı sürece bununla ilgili bir sorun göremiyorum. Bu kutlamalar Formula 1'in bir parçası."

"Red Bull Racing olarak bu kutlamayı 94 kez gerçekleştirdik ve hiçbir sakatlık veya sorun yaşanmadı! Ama bilirsiniz, kural kuraldır." dedi.

Horner'ın yorumlarına katılan McLaren CEO'su Zak Brown ise, "Christian'ın da söylediği gibi, neden böyle bir değişikliğe ihtiyaç duyuldu bilmiyorum. Yaşanan herhangi bir olaydan haberim yok."

"Bununla birlikte, güvenlik hepimiz için kritik öneme sahip ve eğer bunun potansiyel olarak güvenli olmadığını düşünülüyorsa o zaman kurallara uyacağız."

Christian Horner and Max Verstappen, Red Bull Racing celebrate with the team after their race win.