Horner: "Kural değişikliklerini hesaba katarsak böyle bir sezonu kimse öngöremezdi"

Dominant bir sezon geçiren ve kariyerinin ikinci şampiyonluğuna ulaşan Max Verstappen, 15 galibiyet ve 454 puan ile iki önemli rekoru da kırmayı başardı. Red Bull ise 2013 sezonundan bu yana ilk kez takımlar şampiyonasını zirvede tamamladı, bu şampiyonlukta sezonu iki galibiyetle noktalayan Sergio Perez'in payı büyük.

Red Bull, geçen yılki şampiyonluk için Mercedes'e karşı verilen yoğun mücadelenin ortasında RB17'nin gelişimini durdurup 2022 aracı RB18'i geliştirmeye odaklanmasına rağmen böylesine iyi bir sezon geçirerek göz doldurdu.

Kısa bir sezon değerlendirmesi yapan Christian Horner, yeni araçlara başarıyla uyum sağladıklarını, ancak bu başarıyı beklemediklerini söylüyor.

Horner, "Takım olarak bu düzenlemeleri doğru anladığımızı düşünüyorum."

"Bu düzenlemelere geçiş yapan son takımlardan olduğumuzu ve geçen yıl yaşananları göz önünde bulundurduğumuzda, ekibimizin böylesine rekabetçi bir araç üretmeyi başararak harika bir iş çıkardığını düşünüyorum."

"Eğer bize bunu sezon başında, son 40 yılın en büyük yönetmelik değişikliği ile gerçekten zor durumda olduğumuzu hissettiğimiz bir dönemde söyleseydiniz inanmazdım. Bu yıl pistte ve pist dışında yaşananları kimsenin öngörebileceğini sanmıyorum." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, 1st position, performs donuts in celebration at the end of the race

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images