Horner: "Kötü performansın nedeni ön kanat olabilir"

Formula 1 sezonunun başında Red Bull, rakiplerine karşı büyük bir üstünlükle başladı ve tüm yarışları kazanabileceği düşünülüyordu.



Ancak son haftalarda McLaren ve Mercedes’in büyük bir adım atması, Max Verstappen’in İspanya Grand Prix’sinden bu yana galibiyet alamamasına yol açtı.



Red Bull'un bu sezon getirdiği güncellemelerin, rakiplerinin çözümleri ile aynı seviyede olmaması takımın sorunlarının temel nedeni olarak öne çıkıyor.



Red Bull Takım patronu Christian Horner, takımın formundaki düşüşün nedenini açıklarken, rakiplerinin ön kanat konseptlerinde buldukları performans artışına dikkat çekti.

Horner, geçtiğimiz hafta sonu yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bence ön kanat, diğer takımların performans bulduğu kilit alanlardan biri."



"Ön kanatların kullanılış biçimi oldukça farklı. McLaren ve Mercedes’in ön kanat açısına bakarsanız, çok farklı olduğunu görebilirsiniz. Diğer gruptan çok farklı."

Horner’ın bu yorumu, McLaren ve Mercedes’in, Red Bull'un kullanmadığı bazı aerodinamik çözümler uyguladığını ortaya koyuyor.



Özellikle Mercedes’in 2022'de tanıttığı ve 2023 kurallarına uyacak şekilde tasarlanan kanat güncellemesi, McLaren de dahil olmak üzere diğer takımlar tarafından da benimsenmiş durumda.

Bu güncelleme, lastiğin arkasında oluşan hava akışını manipüle etmeyi amaçlıyor ve bu da aracın genel dengesini ve performansını etkiliyor.



Ayrıca Mercedes ve McLaren'in ön kanatları, kanadın sabit iç kısmı ve hareketli kanatçık arasındaki ayrımı da farklı şekilde ele alıyor.

Horner, Hollanda Grand Prix'inde şunları söyledi: "Yapacak çok işimiz var ama bu hafta sonu birçok önemli ders aldık."



"Araçta denediğimiz şeylerden iyi veri topladık."



"Bunları doğru kullanmamız gerekiyor; burada ne olduğunu anlamak ve Monza’da geri dönmeye çalışmalıyız."

Ancak, Red Bull ve McLaren arasındaki farkın gerçek sebebi ön kanat konseptlerindeyse, bu değişiklik sadece bir hafta sonunda çözülecek bir mesele olmayabilir.