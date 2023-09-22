Horner: "Kısa virajlı pistler bize zorluk yaratıyor"

Hem Max Verstappen hem de Sergio Perez geçtiğimiz hafta sonu Marina Bay pistinde zorlandı. İki pilot da Q2'de elenirken takım bu sezon ilk kez bir yarışı kazanamadı.

Hafta sonu yaşanan sorunlara ayar hataları da eklenirken, baş mühendis Paul Monaghan 'içsel' sorunların da bir faktör olduğuna dair ipuçları verdi.

Bunun tüm sezon boyunca var olan bir şey olup olmadığı sorulduğunda Monaghan şu yanıtı verdi: "Sayılır. Detaylandırmadan açıklamak zor ama doğru noktadasınız."

Autosport tarafından Monaghan'ın neyi ima ettiğini açıklaması istendiğinde Red Bull takım patronu Christian Horner, aracın kısa virajlarda güçlü olmadığına işaret etti.

Bunun ilk kanıtının da Verstappen'in pole pozisyonu ve yarış zaferi için Fernando Alonso tarafından zorlandığı Monako Grand Prix'sinde ortaya çıktığını söylüyor.

Horner, "Monako'ya bakarsanız, Fernando'nun oradaki turu olağanüstüydü."

"Max'in ekstra özel bir şey yapması gerekiyordu ve pole pozisyonunu almak için son sektördeki tüm bariyerlere çarptı, ki bu çok kritikti."

"Monako'da, sokak pistlerinin bizim için zor olduğuna dair işaretler zaten vardı. Azerbaycan'da da zorlandık. Kısa virajlı pistlerin bizim için bazı sorunlar yarattığını düşünüyorum." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Horner, bu sorunlarının teyit edilmesinin Red Bull'un 2024 için bu sorunu ele alabileceği anlamına geldiğini, ancak her tür pistte ve virajda hızlı bir araç sunmanın ne kadar zor olduğunun da aynı derecede farkında olduğunu söyledi.

Horner, "Bu, ileriye dönük olarak ele alacağımız bir konu çünkü geniş bir pist yelpazesinde rekabet edebilecek bir araca sahip olmanız gerekiyor."

"Bence RB19'un oldukça güçlü olduğu nokta da bu."

"Ama asıl mesele hangi alana ne kadar ağırlık vereceğinize dair dengeyi bulmak. Çünkü pistten piste değişiklikler olabiliyor."

"Dolayısıyla, her piste uyan bir araca sahip olmak çok ama çok zor." dedi.

Horner, Red Bull'un Singapur'a sorunun ne olduğunu bilerek gitse bile, üstünlük sağlayamayacaklarını düşünüyor.

"Bu tür şeylerde hiçbir zaman sihirli bir değnek yoktur."

"Bu, aerodinamik ve mekanik kurulumla etkileşiminizin nasıl olduğunun bir kombinasyonudur. Tabii ki lastikler ve pist düzeniyle de etkileşim halinde olunmalı."

"Sorunu bilsek başladığımız yerden muhtemelen biraz farklı bir yerde olurduk ama bundan çıkardığımız pek çok ders var."