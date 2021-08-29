Horner, kırmızı bayrak tartışmasında Masi'yi savundu

Spa’daki sıralama turlarının üçüncü bölümünde Lando Norris, yüksek hızda kaza yaptıktan sonra Sebastian Vettel de dahil olmak üzere bazı pilotları yarış direktörü Masi’yi eleştirmişti.

Birinci ve ikinci bölümünde pilotlar, en hızlı turları için geçiş lastikleri kullansa da üçüncü bölümün başında yağmur şiddetini iyice artırdı.

Norris’in arkasında olan Vettel, kırmızı bayrakların çıkması gerektiğini söyledi ancak Masi seansı durdurmadı ve sadece saniyeler sonra Eau Rouge’da Norris, büyük bir kaza yaptı.

Kazanın ardından Vettel oldukça öfkelendi ve sıralama seansı ardından Masi’yle konuşmaya gitti.

Ardından Aston Martin pilotu Masi’nin “yaşananlardan gurur duymadığını” söylerken seansın aslında hiç başlatılmaması gerektiğini ifade etti.

Ancak Red Bull takım patronu Horner, yarış direktörünün durumunu anlıyor ve bunun kolay bir karar olmadığını kabul ediyor.

Sky F1’e verdiği demeçte Horner, “Bu zor bir [karardı]. Seanstan hemen önce geçiş lastiklerini mi seçip seçmeyeceğimizi tartışıyorduk.”

“Koşullar o kadar hızlı değişti ki piste çıkış turunda pilotlar çok ıslak olduğunu söylüyordu.”

“Yarış direktörü için de inanılmaz zordu. Şanslıyız ki araç, bariyerler ve güvenlik tedbirleri görevini yaptı ve Lando iyi durumdu.”

Ayrıca takım patronu, üçüncü bölümde pilotların koşulların “sınırda” olduğunu hissettiğini söyledi.

Horner, “[Koşulların] tam sınırda olduğunu söylüyorlardı.”

“Max, düzlükte çok fazla kızaklama var diyordu. Elbette o biraz daha gerideydi ama şartlar tam sınırdaydı ve çok hızlı değişti.” yorumlarını yaptı.

Sıralama turları, Norris’in kazasıdan 43 dakika sonra devam etti ve Verstappen, pole pozisyonunu alırken Sergio Perez yedinci oldu.