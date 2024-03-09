Horner: "Kimse takımın kendisinden daha büyük değil"

Red Bull, kusursuz bir performansla Suudi Arabistan'da duble yapmayı başardı ve sezona çifte zaferle başlamış oldu.

Fakat takımla ilgili spekülasyonlar, tüm bu başarıların önüne geçiyor gibi görünüyor.

Takım içerisinde bir güç çatışması olup olmadığı sorusuna Horner, "Hayır."

"Bu tür konulardan çok fazla şey çıkarılıyor. Ancak biz bir ekibiz ve hiç kimse ekipten daha büyük değildir."

"Bu ekip farklı departmanlardan çalışan 1400'den fazla kişiden oluşuyor. Herkesin üstlenmesi gereken bir rol var; en alttan en üste kadar bu böyle. Onlar performans göstermeden bu tür sonuçlar elde edemezsiniz."

"Ne yazık ki bu hafta sonu çok fazla spekülasyon oldu ama bir kez daha odak noktamız pist." cevabını verdi.

Christian Horner, Takım Müdürü, Red Bull Racing Fotoğraf: Motorsport Images

Marko ile ilgili bir soruya Horner, "Öncelikle Helmut, Red Bull GmbH'nin danışmanı. Yani görüşmeler her neyle ilgili olduysa onlar arasındaydı, takım içinde olmadı."

"Max de ekibimizin önemli bir üyesi. Ekibimizin değerli bir üyesi. O harika bir pilot ama bu takımda herkesin oynayacağı bir rol var. Biz bir takımız. Hiçbir birey takımdan daha büyük değil."

"Bu tür sonuçları elde etmenin tek yolu bu. Bugün Max'in hepsi Red Bull Racing araçlarıyla olmak üzere 100. podyumunu seyrettik."

"Bu onun 56. yarış zaferiydi. Sadece 20. yılımızda 114 zaferle Williams'ın önüne geçtik. Bu tür sonuçlar elde eden inanılmaz güçlü bir takımımız var."

"Max'le ilgili söylenenlerin farkındayım ama o bu takımın önemli bir parçası. O bizim sürücümüz ve harika bir iş çıkarıyor."

"'Takım patronu ve CEO olarak ben de bu takımın işleyişinden sorumluyum."

"Yani herkes üzerine düşeni yapmak zorunda. Max üzerine düşeni yapıyor ve diğer herkes de üzerine düşeni yapıyor."

Jos Verstappen ile arasının düzelip düzelmeyeceği sorusuna Horner, "Belli ki spekülasyonlar almış başını gidiyor. Fakat en önemli şey takım ve pist performansına odaklanmak."

"Bugünkü gibi performanslar sergilemek hepimizin çıkarına. Olağanüstü bir takım çalışması sergiledik. Siz sadece ön tarafta yaşananları görüyorsunuz. Oysa perde arkasında, tedarik zincirinde, destek fonksiyonlarında, dünyanın en büyük takım sporu olmasa bile en büyük takım sporlarından birinde gülünç derecede uzun saatler çalışan onlarca insan var."

"Bizim yaptığımızı yapmaya çalışan dokuz ekip daha var ve bu, o kadar da kolay değil. Bunu ancak tüm şirkette iyi bir ruha, iyi bir kültüre ve kararlılığa sahip olarak yapabilirsiniz."

"Tabii ki son ürünü sürücüler kullanıyor. Bugün harika bir iş çıkardılar."

"Artık yolumuza devam ediyoruz."

"Red Bull Racing dünyadaki tüm spor takımları arasında en çok takip edilen spor kuruluşu."

"İnanılmaz bir ekibimiz var, tüm bu inanılmaz kadın ve erkekler harika bir iş çıkarıyorlar. Onlar olmadan bu performansları gösteremezdik." cevabını verdi.