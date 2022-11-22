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Formula 1 Haberler

Horner: "Kimse Max'in bu yılki başarılarını tekrarlayamaz"

Red Bull takım patronu Christian Horner, kimsenin Red Bull RB18'de Max Verstappen'in başarılarını tekrarlayabileceğini düşünmüyor.

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Horner: "Kimse Max'in bu yılki başarılarını tekrarlayamaz"
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Red Bull pilotu Max Verstappen, 2022 sezonunda 15 yarış galibiyeti aldığı gibi, iki de sprint yarışı kazandı ve arka arkaya ikinci şampiyonluğunu elde etti.

Red Bull aynı süreçte 17 yarış kazanarak, 2022'Yi çifte şampiyonlukla kapattı ve tarihin en başarılı performanslarından birisini sergiledi.

Horner, yılı şöyle dedi: “Max'in o kadar yüksek bir seviyede performans gösterdiğini düşünüyorum ki, bu aracı kim sürerse sürsün onun 2022'deki başarılarını tekrarlayamaz."

"Zaman  zaman şanssızlıklar yaşamış olsa da harika bir sezon geçiren Sergio Perez'i de tebrik ediyorum. Yarışlarda harikaydı ve her zaman dürüstlükle hareket etti. Gelecek yıl tekrar mücadeleye dahil olacağına eminim."

"Her iki pilotumuz da Formula 1'deki en iyi sezonlarını geçirdiler. Max, ilk şampiyonluğundan bu yana geçen 12 ay içinde, bir adım daha atarak olağanüstü bir performans sergiledi."

"15 yarış ve iki sprint kazandı. Bunun inanılmaz bir başarı olduğunu düşünüyorum."

"Takım bu süreçte 17 yarış kazandı ve beş kez duble yaptı. Sürücülerimiz şampiyonada birinci ve üçüncü oldu, 750'nin üzerinde puan kazanarak takımlar şampiyonu olduk."

"Hem kendi rekorlarımızı hem de Formula 1 rekorlarını kırdık. Sezon boyunca inişler ve çıkışlar yaşadık fakat büyük resme baktığınızda takım olağanüstü bir yıl geçirdi."

 

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