Horner: "Kılıçların çekildiği an, Silverstone kazasıydı"

Red Bull şu anda turbo hibrit motorlar döneminde ilk kez Mercedes'i mağlup etmeye yakın görünüyor ve bitime beş yarış kala lider Max Verstappen'le ikinci Lewis Hamilton arasında 12 puan bulunuyor.

Bu iki pilotun takımları Mercedes ve Red Bull da şu anda Formula 1 tarihinin en yoğun savaşlarından birisine girişmiş durumdalar. İki taraf arasındaki gerilim, zaman zaman uç noktalara ulaştı ve Silverstone'daki kaza o noktalardan birisiydi.

Horner, Luxury London'a verdiği bir röportajda, kılıçların çekildiği an sorulduğunda, Silverstone'daki olayı işaret etti ve Mercedes'le olan savaşın ciddiyetini o yarışta anladıklarını söyledi.

Kılıçların hangi anda çekildiği sorusuna Horner, "Max ve Lewis'in ilk turda kaza yaptığı Temmuz ayındaki Britanya Grand Prix'si."

"Birçok insanın 320 km/s üzerinde yaşanan böyle bir kazanın ciddiyetini anladığını sanmıyorum. Korkutucuydu. Max çarptığında 51G kuvvete maruz kaldı ve aslında aracının koltuğunu kırdı.

"Bir anlığına bayıldı ve takım radyosundan ona ulaşamadık. Ani olarak o anda sürücünün sağılığına odaklanıyorsunuz."

"F1'deki herkes, Copse'un yüksek hızlara çıkıldığı spordaki en tehlikeli virajlardan biri olduğunu biliyor.. İşte o anda neyle karşı karşıya olduğumuzu anladım.” cevabını verdi.

Horner, Mercedes'in patronu Toto Wolff ile zaman zaman birbirlerini eleştirseler de, bu mücadeleye odaklanmadığını söyledi.

Horner, "Basın bu konuyu büyütmeyi sevse bile şahsen Toto ile olan duruma çok fazla odaklanmıyorum."

"Mücadelenin yoğunluğu o kadar fazla ki yapılan her hata, iki taraf için de şampiyonluğa mâl olabilir."

"Ayrıca Mercedes yedi sezondur ilk kez bu kadar baskı altında. Bununla nasıl başa çıktıklarını görmek ilginç olacak."

"Toto ve ben benzer karakterlerde değiliz. O, bir finansçı ve ben sektörün içinde büyümüş biriyim. Bunlar birini doğru ya da diğerini yanlış yapmaz ama bizler çok farklı insanlarız."

"Gitmemiz gereken bazı yarışlar ve dünyanın pek çok yerinde gideceğimiz farklı pistler var. Bunlar tarafsız seyirciler için bile heyecan verici." dedi.

Kaza sonrası Max Verstappen'in aracı