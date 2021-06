Horner: "Karşımıza çıkan tüm fırsatları değerlendirmeliyiz"

Red Bull pilotu Max Verstappen, Bakü'de gerçekleştirilen yarışın bitimine dört tur kala yarış dışı kalmış ve galibiyeti kaybetmişti. Fakat Red Bull, Sergio Perez'le galibiyete ulaştı ve Takımlar Şampiyonası'ndaki liderliğini korudu.

Red Bull, şu anda her iki şampiyonada birden ilk sırada yer alıyor ve Horner, takımın herhangi bir fırsatı ortadan kaçırmamak için elinden geleni yaptığını, bunu da sürdürmeleri gerektiğini düşünüyor.

Horner, "Yaşananlar, şu ankinden biraz daha fazla hasar almamıza neden olacak gibi görünüyordu fakat bize bir fırsat sunduklarında bunu kullanmamız gerekiyor." dedi.

Horner, Verstappen'in yaşadığı lastik sorunu gibi dış faktörlerin sezonda belirleyici bir role sahip olacağını da ekliyor.

"Artılar ve eksiler var. Max, eğer olduğu yerde bitirseydi, en hızlı tura bağlı olarak 10 ya da 11 puanlık bir avantaj elde edebilirdi, yani aradaki fark 15 puana yükselirdi."

“Hâlâ dört puanlık bir avantajı var ama bir noktada galibiyeti Lewis alsaydı, 21 puan farkla önde olacak gibi görünüyordu. Yani artısı da var eksisi de ve bence şampiyona boyunca araçların performansı yakın olduğunda fark yaratacak şey bu olacak."

"Ancak şampiyonluk için mücadele etmek, bunun bir parçası olmak çok heyecan verici çünkü takımdaki herkesin enerjisini tamamen yeni bir seviyeye taşıyor."

Diğer tarafta Wolff, Lewis Hamilton'ın en geriye düşmesiyle beraber kaybettikleri puanları kabul etmenin kolay olmadığını dile getirdi.

Wolff, "Sadece acı veriyor. Kazandığımızı görebiliyorsunuz, neredeyse bir elimiz kupadaydı ve Max puan alamamıştı."

"Bu gerçekten büyük bir hayal kırıklığı. Bu çok kahredici bir şey... Şampiyonluk için savaşmak adına en iyi performansımızı yakalamamız gerekiyor ve aracımız bütün hafta sonu boyunca iyi seviyede değildi."

"Operasyonel anlamda kusursuz bir performans göstermemiz gerekiyor ve son iki haftalık süreçte bunu yapamadık." dedi.

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG reacts to the screen in the garage

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images