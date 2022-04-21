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Formula 1 Haberler

Horner: "Kargo gecikmelerinin F1'i altüst etme olasılığı var"

Red Bull takım patronu Christian Horner, Formula 1 için yıl içerisindeki herhangi bir kargo probleminin sezonu "altüst edebileceğinden" korkuyor.

Jonathan Noble
Ekleyen:
Çeviren:
Aybike Simay Erden
Horner: "Kargo gecikmelerinin F1'i altüst etme olasılığı var"
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Ukrayna savaşı ve COVİD-19 pandemisi nedeniyle dünya çapında lojistik karmaşanın oluşması, global tedarik zinciri problemleri ve kargo gecikmelerine sebep oldu.

Arjantin Grand Prix'sinin ilk gününün, kargo gecikmeleri nedeniyle iptal olmasının ardından MotoGP şimdiden bazı problemlerle karşılaştı. F1 ise kıl payı çözdüğü bazı sorunlar yaşadı.

Haas, bir uçak arızası nedeniyle kargosunun bir kısmı geciktiği için Bahreyn testinin başlangıcını kaçırdı ve F1'in ortağı DHL, Avustralya GP öncesi üç takımın gemiyle taşınan birkaç tonluk ekipmanı gecikince kurtarma operasyonu gerçekleştirdi.

F1, 2022'de şimdiye kadarki en büyük sezonuna imza atıyor ve şampiyonanın, Dünya Kupası başlamadan önce Kasım ayında Katar'da bitmesi gerektiği için, özellikle yılın ikinci kısmı oldukça sıkışık.

Bu da, kısıtlı zaman aralıklarında ikili veya üçlü yarışların gerçekleştirileceği anlamına geliyor. Böylece, kargo gecikmelerinin takımları bir GP hafta sonu için ekipmansız bırakma riski oluşuyor.

Horner, bu durumun kolay olmadığını ve F1 takımlarının nakliye maliyetinde ciddi bir artışla karşı karşıya kaldıklarını söylüyor.

Horner, "Bu büyük bir zorluk."

"Çok karmaşık bir takvimimiz var ve zaman çok kısıtlı. Yılın sonuna doğru ikili ve üçlü yarışların gelmesiyle birlikte, kargonun gecikmesi her şeyi altüst edebilir."

Freight arrives

Freight arrives

Photo by: John Toscano / Motorsport Images

"Bu, Formula 1 ve lojistikteki çocuklar ile üzerinde çalıştığımız bir problem. Daha sonra bir de maliyet faktörü var ve kargo maliyeti bu yıl neredeyse iki katına çıktı."

"Bunu tüm yaşam maliyetlerinde ve dünyadaki enflasyonda görüyoruz. Kargonun bütçe kısıtlaması kapsamında olduğunu düşünülürse, bu enflasyon maliyetlerini kapsayan mantıklı bir bütçe belirlememiz gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Artan maliyet ve gecikme riski, son dakika güncellemesi yapılması da dahil olmak üzere kargo gönderimi konusunda takımları daha temkinli olmaya itiyor.

AlphaTauri patronu Franz Tost, "Bu büyük bir zorluk çünkü programımız sıkışık. Fakat bunun bilincindeyiz. Yani baş etmemiz ve hazırlıklı olmamız gerekiyor."

"Artık son dakikada harekete geçmek mümkün değil ve maliyetler çok fazla yükseldi. Yani lojistik açıdan çözmemiz gereken çok fazla problem var."

"Umarım bütün takımlar, ekipmanlarını ve araçlarını piste zamanında getirir ve MotoGP'deki gibi gecikmeler yaşamayız." dedi.

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