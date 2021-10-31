Horner: "Kalan yarışlarda zorlamaktan başka çaremiz yok"

Sezon başından bu yana Mercedes ve Red Bull arasında kıyasıya bir rekabet yaşanıyor. Bu, hem takımlar hem de pilotlar şampiyonasında devam ediyor.

Bitime beş yarış kala Max Verstappen ve Lewis Hamilton arasında 12 puan bulunurken, Mercedes ve Red Bull arasındaki puan farkı 23.

Hem Mercedes hem de Red Bull, mutlu sona ulaşmak istiyor ve bunun için de şimdiye kadar olduğu kadar yılın sonunda da ellerinden geleni yapacaklar gibi görünüyor.

Red Bull, 2013'ten beri şampiyon olamadığı için bu şampiyonluğu çok istiyor ve Red Bull patronu Christian Horner, kalan yarışlarda ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını söyledi.

Horner, "12 puanlık avantajımızın hiçbir önemi yok, zorlamaya devam etmemiz gerekiyor. Gerçekten 12 puan, hiçbir şey demek. Daha önce gördüğümüz gibi çok hızlı bir şekilde eriyebilir."

"Mümkün olan en iyi sonucu almak için yarış hafta sonlarında zorlamaya devam etmemiz gerekiyor. Önümüzde beş yarış var ve baskı giderek artıyor."

"Ortada alınabilecek 130 puan, hatta 133 puan var. Yani masanın üzerinde alınabilecek çok sayıda puan var ve bizim puan avantajımız sadece 12."

"Austin'de aradaki farkı artırmamız iyi bir şey. Bitime 10 tur kala Austin'den eşit puanla veya şampiyonada geriye düşerek ayrılacakmışız gibi görünüyordu."

"Bu yüzden burada aradaki farkı daha da açabildiğimiz için mutluyuz. Bu harika bir sonuç. Fakat önümüzde katılmamız gereken bazı önemli yarışlar var ve elimizden geleni yapmaya devam etmeliyiz." açıklamasını yaptı.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images