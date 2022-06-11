Horner, Jos Verstappen'in eleştirilerine katılmıyor

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Son dünya şampiyonu Max Verstappen, Monako GP hafta sonunda pek formda görünmüyordu ve pazar günü gerçekleştirilen yarışta, Charles Leclerc'i stratejiyle geçerek üçüncü oldu. Fakat takım arkadaşı Sergio Perez, tüm hafta sonunu önde götürdü ve yarışı da Red Bull'un taktikleriyle kazandı.

Jos Verstappen, Red Bull'un taktiklerinden rahatsızdı ve Verstappen'e yeterince destek olmadıklarını iddia etti.

Jos, "Red Bull iyi bir sonuç elde etti fakat Max'in öne çıkmasına yardımcı olacak neredeyse hiçbir şey yapmadı. Üçüncülüğü, Ferrari'nin Charles Leclerc'in ikinci pit stopundaki hataya borçlular. Şampiyona lideri olan Max'e, takım tarafından seçilen stratejide yardım edilmedi. Strateji tamamen Checo'nun lehine döndü. Bu beni hayal kırıklığına uğrattı. Şampiyona lideri için durumun farklı olmasını isterdim." dedi.

Bu konu Bakü padokunda Red Bull takım patronu Christian Horner'a soruldu.

Horner, şöyle dedi: "Bence babalar asla tamamen objektif olamaz."

"Jos'un açıkça göremediği şey, bir yarış sırasında sahip olduğumuz bilgilerdi. Bizim yarışta sahip olduğumuz bilgiler onda yoktu."

"Eğer Max'i pite alsaydık, o zaman George'un arkasında piste çıkardı ve daha fazla zaman kaybederdi."

"Jos'un kendine has bir tarzı ve kendine özgür bir karakteri var. Yani belli ki bu konuda kendi fikirleri var ve bana sorarsanız problem değil. Bu onun fikri, bizim için gerçek biraz farklıydı ama sorun değil."

Horner ayrıca takım içerisinde "1 numara" olmadığını ve en iyi stratejiyi yarış içerisinde lider olan sürücüye vereceklerini dile getirdi.

Red Bull'un patronu, "Bir numaralı sürücü, önde giden sürücüdür, bence her şey bu kadar basit."

"Fakat verdiğimiz mücadele, iki sürücümüz arasında değil. İçerisinde iki hızlı sürücü olan çok ama çok rekabetçi bir Ferrari'ye karşı yarışıyoruz."

"Ne kadar rekabetçi olduklarını biliyoruz. Bu yüzden bir takım olarak birlikte hareket etmemiz ve son derece hızlı görünen Ferrari ile savaşmamız gerekiyor." dedi.