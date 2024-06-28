Horner, Jos Verstappen'in "çocukça" suçlamalarının ardından müdahale iddialarını reddetti

Red Bull Formula 1 takım patronu Christian Horner, ikili arasındaki son parlama noktasını tetikleyen Jos Verstappen için planlanan bir demo sürüşüne karıştığı iddialarını reddetti.

Baba Verstappen, Cuma günü Horner'ı Avusturya Grand Prix'sinde her yıl düzenlenen Efsaneler Geçidi'ne katılmasını engellemekle suçladığında ortalık karışmıştı.

Hollandalı pilot, 2012 model RB8 aracının direksiyonuna geçerek Pazar günü yapılması planlanan gösteri sürüşünde Gerhard Berger, David Coulthard ve Emerson Fittipaldi gibi eski F1 pilotlarına katılacaktı.

Ancak Verstappen, Horner'ın filme alınmasını istememesi nedeniyle çekilmek zorunda kaldığını iddia etti.

Hollanda gazetesi De Telegraaf'a konuşan Verstappen şunları söyledi: "Geçtiğimiz birkaç gün içinde birkaç kişiden Christian Horner'ın benim yarışa katılmamam için elinden gelen her şeyi yaptığını duydum."

"Hiçbir şeyin filme alınmayacağından emin olmak için bunu yaptı. Sonra düşündüm: bunu yüzüme söyle. Bu şekilde artık bunu yapmak istemiyorum, bunu çok hayal kırıklığı olarak görüyorum."

Hollandalı, Formula 1 dergisinin internet sitesine de şunları ekledi: "Onunla işim tamamen bitti. Bir anaokuluna benziyor. Sürebilirdim ama çekildim."

"Horner'ın bu davranışını çok çocukça buluyorum. Bence bu onun hakkında bir şeyler söylüyor."

Helmut Marko, Danışman, Red Bull Racing, Jos Verstappen Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Horner, olaylar sorulduğunda, Verstappen'in sürüşe katılmasının kendi taraflarından reddedilmediği konusunda ısrar etti.

"Efsaneler Geçidi pist tarafından organize edilen bir şey. Benim tarafımdan bir veto ya da buna benzer bir şey olmadı. Ve eminim ki efsaneler daha sonra iş başında olacaklar."

Verstappen'in Horner'a yönelik eleştirileri Red Bull kampında iki isim arasında yeni gerginliklerin yaşanmasına neden oldu.

Bu yılın başlarında Bahreyn Grand Prix'sinden sonra Verstappen, Horner'ın takımda kalması halinde Red Bull'un dağılma riskiyle karşı karşıya kalacağı uyarısında bulunmuştu.

Jos ile ilişkisinin şu anda nasıl olduğu sorulduğunda Horner kasıtlı olarak işleri daha da karıştırmaktan kaçındı.

"Geçmişte hiçbir pilotumuzun babasıyla bir sorun yaşamadım ve Jos'un sorunları her neyse, gerçekten yorum yapacak bir şeyim yok."

Horner, Verstappen Sr. ile olan ilişkilerinin nasıl geliştiğinin çok da umurunda olmadığını, onun için önemli olanın takım üyelerinin birlikte ne kadar iyi çalıştıkları olduğunu belirtti.

"Beni ilgilendiren takımın performansı. Harika bir ekibimiz ve harika pilotlarımız var."

Christian Horner, Takım Müdürü, Red Bull Racing, Takım Müdürleri Basın Toplantısında Fotoğraf: Mark Sutton

"Max dünyanın en iyi pilotu ve takımımıza genç bir adam olarak geldi. Ve büyüdükçe büyüdü. Bir sürücü ve bir insan olarak büyüdü."

"Davranışları ve ekiple birlikte çalışma şekli olağanüstü. Bu da benim en çok ilgilendiğim şey."

"Hayatta her şeyi kontrol edemezsiniz. Sürücülerin babalarıyla olan ilişkilerini kontrol edemem ama benim odak noktam sürücülerimizin performansı ve ekibimizin performansı. Ve öyle de kalacaktır."