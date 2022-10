Horner: "Japonya'da Honda ile şampiyon olmak, ne senaryo ama!"

Haberi dinle

Suzuka'daki mücadele birçok sebepten ötürü F1 tarihinin en tartışmalı yarışlarından biri olarak hatırlanacak, ancak hiç şüphesiz ki tarihe geçmesinin en büyük sebebi Max Verstappen'in bitime dört yarış kala ikinci şampiyonluğunu ilan etmesi!

Normalde şampiyonluk ABD'ye kalacak gibiydi, fakat Charles Leclerc son turda Sergio Perez ile mücadele ederken pist dışından avantaj sağladığı için 5 saniye ceza aldı ve ikinciliği kaybetti -bu da Verstappen'in şampiyonluğu için yeterliydi.

Yarışın ardından Verstappen'in sezonunu yorumlayan Horner, "Max gerçekten dominanttı. Sezonun 14. zaferimizi elde ederek 'bir sezonda galibiyet' rekorumuzu da kırdık. İlk birkaç yarışta zorluklar yaşamamıza rağmen geri dönmeyi başardık."

"Takımımız sezonu bambaşka bir seviyeye getirdi, Max de takımın yaptığı her şeyle inanılmaz derecede gurur duyuyor. Milton Keynes'teki tüm erkekler ve kadınlar büyük bir baskı altında bu noktaya kadar geldiler, dolayısıyla şampiyonluğa ulaşmak gerçekten çok özel.

"Japonya'da Honda ile şampiyonluğa ulaşmak gerçekten çok özel, ne senaryo ama! Ama biliyorsunuz ki Charles da sonlara doğru bir hata yapıp ceza aldı. Checo da bugün mükemmel bir iş çıkardı."

"Aracımız olsun, yeni düzenlemelere uyum sağlama şeklimiz olsun, mühendislik ekibimiz olsun her açıdan olağanüstü bir performans sergiledik. Max'ın da ilk şampiyonluğun ardından olgunlaştığını düşünüyorum, nitekim bu yılki sürüşü ve çalışma şekli başka bir seviyedeydi. Kendisine saygım sonsuz, şampiyonluğu gerçekten hak etti." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, lifts the winners trophy Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Red Bull sezona Ferrari ile aynı seviyede, hatta yer yer daha geride başlamıştı, ancak sezon ilerledikçe hem isabet güncellemeler getiren, hem de 18 inçlik yeni lastikleri anlayan takım, özellikle düzlüklerde ve lastik kullanımında fark yaratarak öne geçmeyi başardı.

Araçları hakkında da konuşan Horner, "Teknik direktörümüz Pierre Wache'ı ve aero şefimiz Enrico Balbo'yu da anmadan geçemeyeceğim. Baş tasarımcı Craig Skinner ve Ben Waterhouse da bu hafta sonu burada, teknik ekibimizin tamamı harika bir iş ortaya koydu."

"Biliyorsunuz ki geçen yılki şampiyonluk mücadelesi nedeniyle yeni düzenlemelere çok geç odaklandık, ancak tüm takım, tüm ortaklarımız, tüm sponsorlarımız inanılmaz bir iş çıkardı. Başarı, tek bir çatı altında toplanabilmek ve nihai hedefe ulaşmak için çalışmakla ilgili. Biz de bugün bunu yaptık ve bununla gurur duyuyoruz."

"Dediğim gibi, Suzuka'da şampiyonluğa ulaşmak inanılmaz, aynı duygular Honda için de geçerli -bu yüzden takım kupasını alması için podyuma uzun süredir Honda ailesinin bir parçası olan Izaki-san'ı gönderdik."

"Yıllardır bize sağladıkları destek için gerçekten minnettarız, bir tedarikçi olarak harika bir iş çıkardılar, Aynı şekilde yeni E10 yakıtıyla Exxon Mobil'de çok iyi bir iş ortaya koydu. Bu kadar iyi sonuçlar alabilmek için her şeyin bir araya gelmesi gerekiyor.

"Şampiyonluk beklenmedikti, açıkçası bugün ihtiyacımız olan puanlara ulaşabileceğimizi düşünmüyorduk ama vay be, bu olağanüstü." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, celebrates in Parc Ferme Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Red Bull kendine has galibiyet ve şampiyonluk kutlamalarıyla biliniyor, özellikle Sebastian Vettel'in ilk şampiyonluğunun ardından "We No Speak Americano" eşliğinde verdikleri garaj partisi halen sıkı Formula 1 taraftarlarının aklındadır.

Kutlama yapıp yapmayacakları sorulan Horner, "Sanırım bu akşam takım olarak bir araya gelip kutlama yapacağız, biraz da müzik olacak. Açıkçası insanlar Avrupa'ya dönmek için uçak bileti almak üzere Tokyo'ya geri dönüyorlar."

"Gerçek kutlamayı takımlar şampiyonluğundan sonraya saklıyoruz, nitekim bunun da büyük bir ağırlığı var. Herkesi bir araya getirip şık bir kutlama yapacağız.

"Halen eve getirmemiz gereken bir şampiyonluk daha mevcut, ancak çok iyi durumdayız ve bugün epey bir yardım aldık."

"Bizim için inanılmaz derecede stresli bir gündü, bu yüzden bugün burada, bu korkunç koşullarda pistten ayrılmayan tüm taraftarlara çok teşekkür ederim."

"Her şeye rağmen bir yarış yapılabildi, dolayısıyla galibiyet eve galibiyet kupasıyla dönmek bizim için kesinlikle muazzam." dedi.