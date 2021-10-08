Horner: "Bugün yaşadığımız sorunları giderebiliriz"

Red Bull pilotları Max Verstappen ve Sergio Perez, şampiyonadaki rakipleri Mercedes pilotları Lewis Hamilton ve Valtteri Bottas'a göre daha zayıf bir gün geçirdiler. İlk antrenman seansında iki Red Bull pilotu birden önden kayma yaşarken, ikinci antrenmanlarda da Verstappen'in bu şikayeti devam etti.

Konu hakkında konuşan Horner, "Denge konusunda birtakım karışıklıklar yaşadık. Bence pist, geçen senekine çok daha fazla yol tutuşa sahip."

"Max'ın ayarlarında da biraz abartıda bulunduk, bu nedenle akşam bunun üzerinde, hem Milton Keynes'deki hem de buradaki mühendislerimizle beraber çalışacağız."

"Bu sorunun giderilebileceğine inanıyorum, sadece sorunu anlamak gerek. İyi bir aracımız olduğunu biliyoruz, bu nedenle doğru aralığı bulmamız gerekiyor ve bunu bugün yakaladığımızı düşünmüyorum." dedi.

Özellikle ikinci antrenman seansında çıkan rüzgar, araçlar için büyük bir sorun oluşturdu. Rüzgarın bir sorun olup olmadığı sorusunu yanıtlayan Horner, "Evet, bu araçlar yandan gelen rüzgara karşı çok hassas, bu nedenle bu rüzgar herkes için bir sorun."

"Buradaki pistin etrafı açık, bu nedenle çok rüzgar etkisi altında kalıyor ve bunun hafta sonu boyunca şiddetini artırmasını bekliyoruz, bu nedenle biraz karışık bir durum altında olacağız." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Mercedes, Türkiye GP'si hafta sonunda Lewis Hamilton'ın aracındaki içten yanmalı motoru değiştirme kararı aldı.

Horner'a, Mercedes'in yeni motor cezasını Türkiye'de çekmesini bekleyip beklemediğini sorusu sorulduğunda İngiliz takım patronu, "Bizim anladığımıza göre bu, karar verilmiş bir seçimden ziyade zorunlu bir seçim oldu."

"Diğer takımların yaşadıkları sorunları sizler de gördünüz, bu durum bizi ve yaptığımız şeyi etkilemiyor, sadece sezonu üç motorla bitirmenin ne kadar zor olduğunu gösteriyor. Bunu iki takım da yapamadı, umarım dört motor ile bu sezonu tamamlayabiliriz." dedi.

Son olarak şampiyonluk mücadelesindeki durumları hakkında konuşan Horner, "Yarışlara gitmekten çok keyif alıyoruz. Yarışlara, bir şans barındırarak gidiyorsunuz. Bence tüm takım bu fırsatı hissediyor."

"Bu, birinin Mercedes'e karşı verdiği ilk mücadele. Önümüzde yedi yarış var, her şey olabilir, biz de elimizdeki her şeyimizi ortaya koyacağız. Buna hazır mıyız? Tabii ki de hazırız. Bundan keyif alıyor muyuz? Hem de çok fazla."

"Amerika kıtasındaki yarışları aradan çıkardığımızda üç yarış kalıyor. Bu yarışlar zor olacak ve takımlar için, araçlar için oldukça acımasız geçecek. Ancak bir o kadar da inanılmaz bir mücadele izleyeceğiz." dedi.