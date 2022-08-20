Horner: "Max, iyi bir araç vermeye devam edersek, daha fazla şampiyonluk kazanacak"

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Hollandalı sürücü, kariyeri boyunca çıktığı 154 yarışın 28'inde galibiyete ulaşırken, toplamda 70 podyum aldı ve şimdiye kadar etkileyici başarılar elde etti.

Hollandalı sürücü, bu başarılarını geçen yıl kazandığı dünya şampiyonluğuyla taçlandırdı ancak bu yıl, şampiyonluğun ardından daha da güçlü sürüyor ve daha fazla başarı yakalıyor.

Red Bull patronu Christian Horner, şampiyonluğa ulaşmanın baskısı kalktığı için, Hollandalı sürücünün daha olgun sürdüğünü düşünüyor.

Horner'a göre Max, iyi bir araç sunmaya devam ettikleri takdirde, şampiyonluklarına yenilerini ekleyecek.

GPFans'e verdiği demeçte Horner, "Bence şampiyon olmak pek çok açıdan onu rahatlattı."

"İlk dünya şampiyonluğunu kazanma beklentisi ve ihtiyacı içerisindeydi fakat bunu başardı, bu başarı istatistiklere geçti. Bundan sonra kazandığı her şey sadece bir bonus olacak."

"Artık daha komple ve daha deneyimli bir sürücü, ayrıca baskıyı inanılmaz derecede iyi şekilde yönetiyor. Bu, 24 yaşındaki bir sürücü için dikkate değer bir şey. Bence genel olarak gelişmeyi sürdürüyor."

"Max pek çok şampiyonluk kazanabilir. Bence ona bunu yapacak ekipmanları sağlamak bizim elimizde. Bu sene yine harika bir iş yapıyor."

"Ferrari çok zorlu bir takım, iki hızlı sürücüleri var. Mercedes gelişiyor ve yılın ikinci yarısında mücadeleye dönebilir ."

"Bitmiş bir şey yok. Sadece bu ivmeyi korumamız lazım." dedi.