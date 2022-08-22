Horner: "İşimden halen ilk günkü kadar çok zevk alıyorum"

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Red Bull Racing'in Formula 1'e katıldığı 2005 sezonunda takım patronu olarak göreve başlayan ve 18 sezondur görevinin başında bulunan Horner, F1 tarihinin en başarılı ve ikonik takım patronlarından birisi.

Bu 18 sezon içinde beş pilotlar, dört de takımlar şampiyonluğu gören Horner, sezonun ikinci yarısında bir sürpriz olmadığı sürece her iki sütuna da bir şampiyonluk daha eklemeye çok yakın.

GPFans'a konuşan ve takım patronluğundan halen ilk günlerdeki kadar zevk alıp almadığı sorulan Horner, "Evet, fazlasıyla. Bu sezon takımın başındaki 18. sezonum ve hala 2005'te ilk yarışıma katıldığım günkü kadar motiveyim."

"Bu sporda her zaman ileriye bakmak zorundasınız; bir sonraki yarışa, bir sonraki sezona ve nicelerine Asla geriye bakmak için zamanınız olmuyor."

"Şu an spor heyecan verici günlere girmiş durumda. Yeni güç ünitesi kurallarının onaylanması takım içinde de heyecan yarattı, bu yüzden tamamen motiveyim." dedi.

Geçen sezon Max Verstappen ve Lewis Hamilton arasındaki rekabet, Horner ve Mercedes'teki mevkidaşı Toto Wolff'un medya aracılığıyla sık sık tartışmaya girmesiyle pist dışına da taştı.

Eğer Verstappen şampiyonluğu kaçırsaydı bunun kendisini etkileyip etkilemeyeceği konusunda Horner, "Eğer rekabetçi bir insansanız her zaman içinizde yanan bir ateş vardır -benimki hâlâ oldukça parlak."

"Eğer bunu kaybedersem, başka bir şeyler yapma zamanının geldiğini anlarım."

“Kendimi uzun vadede tamamen Red Bull'a adamış durumdayım, takıma bağlılığım sonsuz ve bu konuda herkese karşı sorumlu hissediyorum." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing, Christian Horner, Red Bull Racing Team Principal, Adrian Newey, Chief Technology Officer Red Bull Racing Fotoğraf: Red Bull Content Pool