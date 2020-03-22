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Horner: “İptal edilen Avustralya GP için F1’i eleştirmek zor”

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Horner: “İptal edilen Avustralya GP için F1’i eleştirmek zor”
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör
22 Mar 2020 12:00

Red Bull takım patronu Christian Horner, Avustralya Grand Prix’sinin yönetimi konusunda Formula 1 patronlarını eleştirmenin zor olduğunu söyledi.

Formula 1 sezonunun ilk yarışı olan Avustralya GP, bir McLaren çalışanında koronavirüse rastlanılmasının ardından, ilk antrenman seansının başlamasına kısa bir süre kala iptal edilmişti.

Bu karar, pist kapılarında kuyruklar oluşturan taraftarları oldukça sinirlendirdi.

Ancak en azından cuma günü sürüş yapmak isteyen Horner, olanlar konusunda F1 yönetimini suçlamanın yanlış olduğunu düşünüyor.

Motorsport.com’a konuşan Horner, “Bu oldukça zor bir durumdu, çünkü durum sürekli hareket halindeydi. Buraya geldiğimizde kimsenin testi pozitif çıkmamıştı.”

“Daha sonra bir tane vaka çıktı ve açık şekilde yarışmama kararı verildi. Bunu eleştirmek zor. Durum sürekli hareket halindeydi.” ifadelerini kullandı.

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Bazı isimler, durumun Avrupa’da çok hızlı şekilde değişmesiyle beraber F1’in Melbourne’e hiç gitmemesi gerektiğini savunmuşlardı.

Ancak Horner, F1’in neden geç kararlar aldığını anladığını, çünkü önceliğin takımların ve taraftarların sağlığı olduğunu söyledi.

Melbourne’de gelişen durum hakkında Horner, “Bence sorun, bunun hareketli bir durum olması.”

“Eğer pozitif sonuç daha önce çıksaydı, buraya gelmezdik ve boşuna yolculuk yapmamış olurduk.”

“Bu üzücü, ancak taraftarların, seyircilerin, takım üyelerinin ve halkın sağlığını düşünmelisiniz.” şeklinde konuştu.

Formula 1 CEO’su Chase Carey, sporun diğer yarışları ve 2021 kurallarını hızlı bir şekilde ertelemesinin yanı sıra, bir mektupla beraber taraftarlardan özür dilemişti.

Carey, “İlk olarak önceliğimiz, Formula 1 taraftarlarının, takımlarının, organizatörlerinin ve daha geniş bir kitlenin sağlığı.”

“Avustralya GP’nin iptalinden ve diğer yarışların ertelenmesinden etkilenen taraftarlardan özür dileriz.”

“Bu kararlar Formula 1, FIA ve yerel organizatörler tarafından sürekli değişen ve gelişen şartlarda alınmakta. Ancak bu kararların doğru ve gerekli olduğuna inanıyoruz.” ifadelerini kullanmıştı.

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Editör Jonathan Noble

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