Horner: "İnsanlar kendi motorumuzu üretmenin zorluğunu anlamıyor"

Red Bull, 2025 sezonunun ardından Ford'un da elektronik tarafındaki desteğiyle kendi güç ünitesini üretecek.

Mercedes, Ferrari, Renault ve Honda'nın aksine Red Bull, herhangi bir temele sahip olmadığı için başlangıçta sorun yaşama ihtimalleri var.

Bu konuda konuşan Christian Horner, hem heyecanlı hem endişeli olduğunu gizlemedi.

Mevcut dominasyonunun bitme ihtimali nedeniyle 2025 sonrasına endişeyle bakıp bakmadığı sorusuna Horner, "Evet ama hayatın kendisi böyle, değil mi? Hiçbir şey sonsuz kadar sürmüyor. Sadece gelişmeye devam etmeniz gerekiyor."

"Şu anda sezonun bitmesini istemiyoruz fakat 2026 bizim için yeni bir bölüm olacak. Elimizdeki tek değişken parça da bizim kontrolümüz altında olacak."

"İnsanların 2026 için üstlendiğimiz zorluğun büyükllüğünü kavrayabildiğini sanmıyorum."

"Fakat takımın bu konuda izlediği yol, şasi konusunda izlediğimiz yolla tamamen aynı."

"Önümüzde uzun bir yol gibi görünen iki sene var. Fakat aracın arkasında Red Bull tarafından tasarlanıp üretilmiş bir motorla pit yolundan ayrılmamıza sadece 100 hafta kaldı. Yani bu hem sinir bozucu hem heyecan verici. İkisini aynı anda yaşıyoruz."

"Fakat iyi bir hava yakaladık; takımda harika insanlar var, harika bir atmosfere sahibiz. Yani bunu sabırsızlıkla bekliyoruz, ben de sabırsızlanıyorum." dedi.