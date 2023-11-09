Horner: "İnsanlar kendi motorumuzu üretmenin zorluğunu anlamıyor"
Red Bull takım patronu Christian Horner, 2026'da kendi motorlarını üretmenin zorluğunu insanların fark etmediğini söylüyor.
Red Bull, 2025 sezonunun ardından Ford'un da elektronik tarafındaki desteğiyle kendi güç ünitesini üretecek.
Mercedes, Ferrari, Renault ve Honda'nın aksine Red Bull, herhangi bir temele sahip olmadığı için başlangıçta sorun yaşama ihtimalleri var.
Bu konuda konuşan Christian Horner, hem heyecanlı hem endişeli olduğunu gizlemedi.
Mevcut dominasyonunun bitme ihtimali nedeniyle 2025 sonrasına endişeyle bakıp bakmadığı sorusuna Horner, "Evet ama hayatın kendisi böyle, değil mi? Hiçbir şey sonsuz kadar sürmüyor. Sadece gelişmeye devam etmeniz gerekiyor."
"Şu anda sezonun bitmesini istemiyoruz fakat 2026 bizim için yeni bir bölüm olacak. Elimizdeki tek değişken parça da bizim kontrolümüz altında olacak."
"İnsanların 2026 için üstlendiğimiz zorluğun büyükllüğünü kavrayabildiğini sanmıyorum."
"Fakat takımın bu konuda izlediği yol, şasi konusunda izlediğimiz yolla tamamen aynı."
"Önümüzde uzun bir yol gibi görünen iki sene var. Fakat aracın arkasında Red Bull tarafından tasarlanıp üretilmiş bir motorla pit yolundan ayrılmamıza sadece 100 hafta kaldı. Yani bu hem sinir bozucu hem heyecan verici. İkisini aynı anda yaşıyoruz."
"Fakat iyi bir hava yakaladık; takımda harika insanlar var, harika bir atmosfere sahibiz. Yani bunu sabırsızlıkla bekliyoruz, ben de sabırsızlanıyorum." dedi.
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing
Son Haberler
Massa: "FIA, kendi çıkarlarını değil, F1'in çıkarlarını korumalı"
Massa: "FIA, kendi çıkarlarını değil, F1'in çıkarlarını korumalı" Massa: "FIA, kendi çıkarlarını değil, F1'in çıkarlarını korumalı"
Monza ve Imola, en az 2030'a kadar F1'e ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor
Monza ve Imola, en az 2030'a kadar F1'e ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor Monza ve Imola, en az 2030'a kadar F1'e ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor
Moto3 Malezya: Antrenmanlarda lider Masia, Deniz Öncü 2. oldu
Moto3 Malezya: Antrenmanlarda lider Masia, Deniz Öncü 2. oldu Moto3 Malezya: Antrenmanlarda lider Masia, Deniz Öncü 2. oldu
MotoGP Malezya 1. antrenman: Martin hızlı başladı
MotoGP Malezya 1. antrenman: Martin hızlı başladı MotoGP Malezya 1. antrenman: Martin hızlı başladı
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar