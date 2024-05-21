Horner: "Imola'nın gidişatını değiştirmemizi sağlayan kişi Buemi"
Christian Horner, eski Toro Rosso pilotu Sebastien Buemi'yi Red Bull'un Imola'daki performansını iyileştirmeye yardımcı olduğu için takdir etti.
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Verstappen, McLaren ve Ferrari pilotlarına kıyasla antrenmanlarda zorlansa da, Red Bull perde arkasında yapılan önemli çalışmaların ardından pole pozisyonunu elde etti ve zafere ulaştı.
Üç sezon boyunca Toro Rosso için yarışan Buemi'nin kariyeri diğer serilerde de gelişti: Formula E şampiyonluğunun yanı sıra Toyota ile dört Dünya Dayanıklılık Şampiyonası kazandı ve bu arada Le Mans'da dört kez birincilik elde etti.
Bu süreçte Red Bull'da yedek ve simülatör pilotu olarak kaldı ve cuma günü sıkıntılı geçen antrenman seansınlarının ardından takımla birlikte ayar değişikliklerini yürütmeye yardımcı olmak için üsse döndü.
Red Bull'un Imola'daki hafta sonunu değiştirmesine yardımcı olan şeyin ne olduğu sorulduğunda Horner, "Sebastien Buemi. Cuma gecesinden cumartesi gününe kadar ayarlar üzerinde çok çalıştık ve dengeyi değiştirmeyi ve aracı çok daha iyi bir ayar penceresine sokmayı başardık."
"Dediğim gibi, yarışın %60'ında diğerlerinden 6-8 saniye arasında rahat bir farkla öndeydik."
"Sadece çok sert lastikle yaptığımız stintin ikinci yarısında performansımızı kaybetmeye başladık."
"Bu büyük bir düşüştü ve bu noktada fabrikadaki ekipten ve simülatör sürücülerinden gelen desteği asla hafife almamalısınız."
"'Takım' kelimesinin özü işler iyi gitmediğinde tepki verebilmektir ve bence bunu tersine çevirmeyi başardık."
"Cuma günü bu sonuca analizler 'mümkün değil' derdi ama biz bunu tersine çevirmeyi ve yarışı kazanmayı başardık." yanıtını verdi.
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Sainz, 2025 yılı için Mercedes’te olmayacak
Dorna, Hindistan MotoGP yarışına dair kararını yakın zamanda verecek
Ferrari, sıralamalarda motor gücünde sorun mu yaşıyor?
Wolff: "'Mucize bir güncelleme' beklemiyoruz"
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar