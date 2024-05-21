Horner: "Imola'nın gidişatını değiştirmemizi sağlayan kişi Buemi"

Verstappen, McLaren ve Ferrari pilotlarına kıyasla antrenmanlarda zorlansa da, Red Bull perde arkasında yapılan önemli çalışmaların ardından pole pozisyonunu elde etti ve zafere ulaştı.

Üç sezon boyunca Toro Rosso için yarışan Buemi'nin kariyeri diğer serilerde de gelişti: Formula E şampiyonluğunun yanı sıra Toyota ile dört Dünya Dayanıklılık Şampiyonası kazandı ve bu arada Le Mans'da dört kez birincilik elde etti.

Bu süreçte Red Bull'da yedek ve simülatör pilotu olarak kaldı ve cuma günü sıkıntılı geçen antrenman seansınlarının ardından takımla birlikte ayar değişikliklerini yürütmeye yardımcı olmak için üsse döndü.

Red Bull'un Imola'daki hafta sonunu değiştirmesine yardımcı olan şeyin ne olduğu sorulduğunda Horner, "Sebastien Buemi. Cuma gecesinden cumartesi gününe kadar ayarlar üzerinde çok çalıştık ve dengeyi değiştirmeyi ve aracı çok daha iyi bir ayar penceresine sokmayı başardık."

"Dediğim gibi, yarışın %60'ında diğerlerinden 6-8 saniye arasında rahat bir farkla öndeydik."

"Sadece çok sert lastikle yaptığımız stintin ikinci yarısında performansımızı kaybetmeye başladık."

"Bu büyük bir düşüştü ve bu noktada fabrikadaki ekipten ve simülatör sürücülerinden gelen desteği asla hafife almamalısınız."

"'Takım' kelimesinin özü işler iyi gitmediğinde tepki verebilmektir ve bence bunu tersine çevirmeyi başardık."

"Cuma günü bu sonuca analizler 'mümkün değil' derdi ama biz bunu tersine çevirmeyi ve yarışı kazanmayı başardık." yanıtını verdi.