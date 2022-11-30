Horner: "Imola'da kazanmak, Ferrari üzerindeki baskıyı artırdı"
Red Bull patronu Christian Horner, Imola zaferi sayesinde Ferrari üzerinde baskı kurduklarını düşünüyor.
Ferrari, ilk üç yarışta iki galibiyet almayı başardı ve Red Bull'un yaşadığı dayanıklılık sorunları sayesinde, iki şampiyonada da iyi bir konumda yer alıyordu.
Ancak Red Bull'un duble yapıp, Ferrari'nin podyum dışında kaldığı Emilia Romagna ile işler ters gitmeye başladı.
Red Bull, o andan itibaren yapılan 19 yarışın 16'sını kazandı ve rahat bir şampiyonluk elde etti.
Sezonu özetleyen Red Bull Racing patronu Christian Horner, Imola'daki yarışın, takımının şampiyonluk yarışına geri dönmesini sağlayan bir dönüm noktası olduğunu söyledi.
Horner, "Hedefimizi asla bir kenara koymadık."
Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Sergio Perez, Red Bull Racing RB18, Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Kevin Magnussen, Haas VF-22, the rest of the field
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
"Sezona zorlu bir başlangıç yaptık fakat Imola'daki sprint ve ana yarışı kazanarak sezonun ilk dublesini elde ettik."
"Bu sonuçlar Ferrari üzerindeki baskının artmasına yardımcı oldu ve onlara nefes alacak alan bırakmadı."
"Takım aracı geliştirmeye devam etti, ağırlığı azaltmayı başardı ve Max harika bir sezon geçirdi. Ancak yılın başında Miami'de, Suudi Arabistan'da ve hatta Bahreyn'de Ferrari ile çok zorlu bir mücadeleye giriştik."
"Yine de harika bir sezon geçirdik." dedi.
Horner, Leclerc'i överek, "Charles böyle bir sezonun ardından bu sonucu (ikinciliği) hak ediyor. Güçlü bir rakipti ve her iki sürücümüze karşı da çok temiz şekilde mücadele etti." dedi
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