Horner: "Imola'da kazanmak, Ferrari üzerindeki baskıyı artırdı"

Ferrari, ilk üç yarışta iki galibiyet almayı başardı ve Red Bull'un yaşadığı dayanıklılık sorunları sayesinde, iki şampiyonada da iyi bir konumda yer alıyordu.

Ancak Red Bull'un duble yapıp, Ferrari'nin podyum dışında kaldığı Emilia Romagna ile işler ters gitmeye başladı.

Red Bull, o andan itibaren yapılan 19 yarışın 16'sını kazandı ve rahat bir şampiyonluk elde etti.

Sezonu özetleyen Red Bull Racing patronu Christian Horner, Imola'daki yarışın, takımının şampiyonluk yarışına geri dönmesini sağlayan bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Horner, "Hedefimizi asla bir kenara koymadık."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Sergio Perez, Red Bull Racing RB18, Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Kevin Magnussen, Haas VF-22, the rest of the field

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images