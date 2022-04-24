Horner: "Imola dublesi, şimdiye kadarki en iyi sonuçlarımızdan biriydi"

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Max Verstappen, Emilia Romagna Grand Prix'sinde, ıslak-kuru zemin koşullarında pole pozisyonundan başladığı yarışı takım arkadaşı Sergio Perez'in 16 saniye önünde lider bitirdi.

Perez, yarışın çoğunluğunda Ferrari pilotu Charles Leclerc ile mücadele etti ama Monakolu pilot, bitime 11 tur kala Variante Alta şikanında spin attı ve Perez rahat bir şekilde ikinci oldu.

Red Bull, bu sonuçla 2016 Malezya'dan bu yana ilk kez 1-2 yaptı.

Horner, yarıştan sonra şunları söyledi: "Birkaç hafta önce Avustralya'da yaşadığımız hayal kırıklığından sonra geri gelmiş olduk."

"Bu olağanüstü bir takım performansıydı çünkü bu hafta sonuna gelirken getirdiğimiz birkaç küçük parça ile risk aldık. Bu, sadece bir antrenman seansı olduğu için her zaman zorlu bir iştir."

"Fakat başından beri hafta sonunda zirvedeydik ve iki sürücü de inanılmazdı. Max ve Checo bu hafta sonu muhteşem sürdü ve bu duble için takıma tebrikler."

"Avustralya'daki hayal kırıklığından sonra kendimizi toparlamak ve Imola'da bu sonuçla birlikte geri gelmek, şimdiye kadarki en iyi sonuçlarımızdan biriydi."

David Coulthard, TV Presenter, interviews Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Red Bull bu sonuçla birlikte, Verstappen'in Avustralya'da ikinci sırada götürdüğü yarışı bitirememesinin ve şampiyona rakibi Leclerc'e karşı mücadele edememesinin ardından önemli bir karşılık verdi.

Red Bull, Imola'da genel olarak Ferrari'den daha iyiydi ve takım, şampiyonadaki farkı 11 puana indirdi. Verstappen de Leclerc'in lider götürdüğü pilotlar şampiyonasındaki farkı 27 puana düşürdü.

Horner, "Sezon çok uzun ve bu hafta sonundan çok fazla güven kazandık."

"Şampiyona için Ferrari'den puanlar almamız bizim için önemliydi ve bunu iki şampiyonada da yaptık. Birkaç hafta sonra Miami'deki tamamen yeni olan pistte bu sonucun üzerine koymaya çalışacağız." dedi.

Leclerc, yarışın başında pozisyon kaybettikten sonra son bölümde Perez'den ikinciliği almaya çalışırken spin attı.

Horner, pistin o kısmının, Leclerc'in "Checo'dan düzenli olarak daha hızlı olduğu" bir şikan olduğunu fakat Ferrari pilotunun "yumuşak lastikte biraz fazla açgözlü" davrandığını söyledi.

Takım patronu, "Hatalar olabilir ve yarışı bitirdiği için şanslıydı. Yine de altıncı sırada bitirdi."

"Bu bizim için bir bonus oldu, podyumda bitirmediği için ondan biraz daha fazla puan alabildik." dedi.