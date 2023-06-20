Horner: "İlk zaferimizi hatırlıyorum, amacımıza ulaşmış gibi hissetmiştim!"

2005 sezonunda Jaguar'ı satın alarak F1'e giriş yapan Red Bull, dört senelik bir yapılanma sürecinin ardından 2009 sezonunda nihayet rekabetçi bir araç üretebildi.

O sezon henüz üçüncü yarış olan Çin GP'sinde Sebastian Vettel ile zafere ulaşan takım elbette bununla yetinmedi ve ilerlemeye devam etti.

Sonuç, altı pilotlar, beş takımlar şampiyonluğu ve 100 zafer barajını aşan beşinci takım unvanı oldu.

Red Bull'un önünde sadece dört takım yer almakta: 242 zaferle Ferrari, 183 zaferle Mercedes, 125 zaferle Mercedes ve 114 zaferle Williams.

Bu noktaya gelene kadarki süreci değerlendiren Horner, "F1'e girerken amacımız rekabetçi olmak ve yarışmaktı."

"Red Bull'un bağımsız bir takım olarak seriye katılması Dietrich'in [Mateschitz] vizyonuydu, sadece katılmakla kalmayıp rekabetçi olmamızı da istiyordu."

"İlk yarışımızı 2009'da, spora girdikten dört yıl sonra kazandık. O gün kupayı aldığımı ve o akşam eve gitmek üzere uçağa bindiğimde 'En azından bir tane kazandık' diye düşündüğümü hatırlıyorum. Başka hiçbir şey olmasa bile bir yarış kazanmıştık!"

Sebastian Vettel scored Red Bull's first F1 victory at the 2009 Chinese Grand Prix. Photo by: Edd Hartley

"Ama o kadar iyi hissettirdi ki, içimizden 'Bunu gerçekten tekrar hissetmek istiyoruz.' dedik. Kim düşünürdü ki 99 zafer daha kazanıp yüzüncü zafere ulaşacağız."

"Bu, hem pistteki, hem de perde arkasındaki tüm çalışanların, destekte bulunan herkesin adanmışlığının ve sıkı çalışmasının bir kanıtıdır.

"Bu inanılmaz başarıya katkıda bulunan pek çok isimsiz kahraman var. Dolayısıyla, ekip olarak bu başarıyla gurur duyuyoruz." dedi.

Geçen yıl vefat eden eski sahibi Mateschitz'in F1'e girme arzusunu ilk ortaya koyduğu zamanki tutumunu da öven Horner, "[Dietrich] bir şeyleri farklı yapmak istiyordu. Farklı olmak istiyordu. Karavana girmek için 25 geçiş kartı gereken bir şirket takımı olmak istemedi."

"Bu yüzden Enerji İstasyonu ve Red Bulletin gibi projelere imza attı, işin eğlence boyutunu unutmadı. Ancak her şeyin ötesinde rekabetçiydi, kazanmak istiyordu."

"O bir yarışçıydı, bu spora tutkuyla bağlıydı. Günün sonunda tabii ki F1 kendisi ve Red Bull için harika bir pazarlama yöntemiydi." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, 1st position, drives into Parc Ferme Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Motorsport.com'un Red Bull'u böylesine başarılı bir takıma dönüştüren en önemli özelliğin ne olduğunu düşündüğü sorusuna Horner, "İnsanlar, takım ruhu, kültür."

"Sahip olduğumuz tutum bu. Her yarışa aynı arzuyla, tutkuyla, bağlılıkla çıkıyoruz. Tüm bu unsurlara ihtiyacınız var."

"Red Bull gibi bir takım için çalıştığınızda hedefimizin ne olduğu çok açık. Kazanmak istiyoruz ve rekabetçi olmak istiyoruz. Herkes elinden gelenin en iyisini yapıyor ve bu hedefi benimsiyor.

"Aynı enerjiyi fabrikada hissediyorsunuz. Diğer takımlara göre daha farklı bir kültürümüz var. Biz sadece bir yarış takımıyız." dedi.