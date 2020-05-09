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Formula 1 / Son dakika

Horner: "İlk yarışlar kazalı geçecek"

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Horner: "İlk yarışlar kazalı geçecek"
Ekleyen:
, Editör
9 May 2020 08:02

Red Bull takım patronu Christian Horner, ilk yarılarda çok sayıda kaza olacağına inanıyor.

Formula 1'de son yarış 2019'un Kasım ayında yapıldı ve sürücüler son kez Şubat ayında F1 araçlarını sürdüler.

Sezonun Temmuz ayında Avusturya'da başlaması planlanıyor ve sürücüler aylar sonra ilk kez test yapmadan araçlarının direksiyonuna dönecekler.

Christian Horner, bundan ötürü ilk yarışlarda olaylar olmasını bekliyor.

Horner “Muhtemelen bu, tüm sürücülerin direksiyona geçmediği en uzun süreydi. Bir bakıma iyi bir şey ama sezona Temmuz ayında başlayacaksak o kadar da iyi durumda olmayacaklar, bu yüzden ilk yarılarda pistteki olaylar kaçınılmaz olacak."

"Aynı zamanda hepimiz sezona başlamak istiyoruz. İçimizdeki rekabet ruhu uyumuyor. Sürücüler ve takım çalışanlarının genellikle pistte oldukları bir dönemde evlerinde oturuyor olmalı sıra dışı bir şey. Sevdiğiniz bir şeyi uzun süre boyunca yapmadığınızda, onu ne kadar özlediğinizi anlıyorsunuz."

"Çalışanların tek bir ekip gibi hissetmelerini sağlamak için video konferans yapmak çok önemli. Hepimizin ayrı olması mükemmel değil ama her zaman değişikliklere iyi şekilde adapte olduk. Sorunlara cevap veriyoruz ve çözüyoruz. Takımdaki atmosferi korumak için mümkün olan her şeyi yapıyoruz. Çevrimiçi fitness ve hatta quiz bile yapıyoruz."

"Sanırım yarış pistlerinden bu kadar uzak kaldığım son dönemde 12 yaşındaydım. Geçenlerde David Coulthard ile FaceTime'da konuştum. Onunla daha önce FaceTime'da hiç konuşmamıştım! David bir denizci sakalı bırakmış!"

"Bu gibi anlarda çevrenizdeki insanların, ailenizin ve arkadaşlarınızın değerini daha iyi anlıyorsunuz. Bir virüsün herkesi hasta edebileceğini ve hayattan, özellikle de size yakın olan insanların hayatından daha önemli bir şey olmadığını anlıyorsunuz. Çocuklar da tıpkı benim gibi evdeler, onlarla daha fazla vakit geçirebiliyorum." dedi.

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Bu Haber Hakkında

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Editör Kemal Şengül

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