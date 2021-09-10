Horner: "İlk üçe girmek büyük bir başarı olacak"
Red Bull takım patronu Christian Horner, ilk üçe girmenin kendileri için büyük bir başarı olacağını düşündüğü için, hafta sonunun kendileri adına zor geçeceğinden emin.
Red Bull, cuma günü gerçekleştirilen ilk antrenman seansında, Mercedes'in epey ardında görünüyordu. Max Verstappen, yumuşak lastiğe rağmen, orta lastikli Lewis Hamilton'dan 0.4 saniye yavaş kaldı.
Bu, aslında Red Bull'un beklentileriyle uyuşan bir durum çünkü Monza'nın RB16B'nin lehine olmayan uzun düzlükleri var.
Red Bull patronu Christian Horner şöyle konuştu: "Bütün takım bu yıl şampiyonadaki rekabetten keyif alıyor, herkes inanılmaz sıkı çalışıyor çünkü önceki altı ya da yedi yılın tamamını bu seviyeye dönmeye çalışarak geçirdik ve şimdi nihayet şampiyonluk için savaşıyoruz."
"Bu tavır ve enerji, takım içerisinde çok iyi hissediliyor ve iki zorlu yarışımız olacağını bilsek de herkes bu meydan okumayı kabullenmeye hazır. Monza ve Sochi'deki pistler bizim için her zaman zor oldu. Örneğin geçen yıl İtalya'da pole zamanından 1 saniye daha yavaştık. Ancak araç birçok yönden aynı, dolayısıyla tarihsel olarak Mercedes burada her zaman avantajlı oldu."
"Bu yıl ciddi bir ilerleme kaybettiğimizi biliyoruz ve eğer sıralama turlarında ilk üçe girmeyi başarırsak, bu zaten iyi bir başarı olacak."
"Ayrıca pazar günkü yarıştan önce ilk startta sorunlardan uzak kalmamız gerekiyor. Genellikle aracımızın ilk virajı sorunsuz şekilde döndüğünü gördüğümüzde mutlu oluruz. Şimdi bunu iki kez yapmak zorundayız, bu yüzden daha gergin olacağız. Bu hafta sonu işlerin nasıl sonuçlandığını görmek ilginç olacak."
"Burada hava koridoru çok önemli ancak bunu dikkatli bir şekilde yapmak gerekiyor çünkü bazen avantaj yerine dezavantaj olabiliyor. Bu konuyu sıralama turlarından önce inceleyeceğiz."
Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images