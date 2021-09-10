Horner: "İlk üçe girmek büyük bir başarı olacak"

"Bu tavır ve enerji, takım içerisinde çok iyi hissediliyor ve iki zorlu yarışımız olacağını bilsek de herkes bu meydan okumayı kabullenmeye hazır. Monza ve Sochi'deki pistler bizim için her zaman zor oldu. Örneğin geçen yıl İtalya'da pole zamanından 1 saniye daha yavaştık. Ancak araç birçok yönden aynı, dolayısıyla tarihsel olarak Mercedes burada her zaman avantajlı oldu."

"Bu yıl ciddi bir ilerleme kaybettiğimizi biliyoruz ve eğer sıralama turlarında ilk üçe girmeyi başarırsak, bu zaten iyi bir başarı olacak."

"Ayrıca pazar günkü yarıştan önce ilk startta sorunlardan uzak kalmamız gerekiyor. Genellikle aracımızın ilk virajı sorunsuz şekilde döndüğünü gördüğümüzde mutlu oluruz. Şimdi bunu iki kez yapmak zorundayız, bu yüzden daha gergin olacağız. Bu hafta sonu işlerin nasıl sonuçlandığını görmek ilginç olacak."

"Burada hava koridoru çok önemli ancak bunu dikkatli bir şekilde yapmak gerekiyor çünkü bazen avantaj yerine dezavantaj olabiliyor. Bu konuyu sıralama turlarından önce inceleyeceğiz."