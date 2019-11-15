Horner: "İlk seanstaki kaza Albon'ın suçu değil"

Albon, Interlagos'ta gerçekleştirilen ilk antrenman seansında en hızlı zamanı yapan isimdi ancak son dakikalarda pist ıslakken kuru zemin lastiklerine geçti.

Sonrasında kaza yapan Red Bull pilotu, bu yıl bir kez daha antrenmanlarda kaza yapmış oldu.

Ancak takım patronu Horner, bunun tamamen Albon'la ilgisi olmasını söyledi.

Horner, "Alex iyi başladı, ilk kez Brezilya'da yer alıyor ve ilk kez bu pistte sürüş yapıyor. Seansta geçiş lastikleriyle en hızlısıydı. Sonrasında pist kurumaya başlamış gibi görünüyordu. Kuru zemin lastiğine geçen 10 araç olduğunu tahmin ediyorum."

"Max, ikinci virajda pist dışına taştı. Alex ise maalesef soğuk frenlerle son virajda lastiklerini kilitledi ve araca biraz hasar verdi. Bu yüzden çocuklar ikinci seans başlamadan her şeyi düzeltmek için çok çalışmak zorunda kalacaklar."

"Albon'un en azından biraz deneyim kazanması için mesafe kat etmesini istiyorduk. Yine de, birkaç yarış tamamladığını düşünürsek, iyi bir temposu var ve sürekli olarak puan kazanıyor. Tek kelimeyle olağanüstü bir yetenek sergiliyor. Pek çok pisti bilmemesine rağmen beklentilerimizi aştı."

"Mühendislerimize oldukça yüksek kalitede geri bildirim sağlıyor. Ne kadar geliştiğini görebiliyoruz ve bu açıdan çok iyi bir izlenim bırakıyor. Bu nedenle gelecek yıl onu takımda tutarak doğru bir karar verdik."

"Bana göre Max Verstappen'den daha yavaş değil ve Alex'in onu zorlamasını istiyoruz. Dahası, Max kendisi güçlü bir partnere sahip olmak istiyor. O zaman daha iyi sonuçlar elde edecek. Gelecek yıl çok güçlü bir kadroya sahip olacağımızı düşünüyorum. ”

"Bugünkü kazayı Alex'e yazamayız. Belki de orta kısmı hâlâ oldukça ıslak olan bir pistte, onu kuru zemin lastiklerine geçirerek biraz fazla iyimser davrandık. Max de birinci ve ikinci virajda sorun yaşadı. Pist dışına taşan başka sürücüler de vardı. Bugünkü kaza için Alex'i suçlayabilecğeğimizi sanmıyorum."

"Bu yıl birkaç küçük olay yaşadı. Neyse ki bunların hepsi cuma ve cumartesi sabahı oldu. Sıralama turları ve yarışta kesinlikle üstüne düşeni yaptı."