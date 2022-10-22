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Formula 1 / Birleşik Devletler GP Haberler

Horner, "ilham verici" Red Bull kurucusu Mateschitz'i saygıyla anıyor

Red Bull Racing'in Takım Patronu Christian Horner, 78 yaşında hayata veda eden Red Bull'un kurucu ortağı Dietrich Mateschitz'in vefatı nedeniyle üzgün olduklarını söyledi ve patronlarını andı.

Luke Smith
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Abdullah Çelik
Horner, "ilham verici" Red Bull kurucusu Mateschitz'i saygıyla anıyor
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Red Bull, bugünkü Amerika GP sıralamalarından kısa süre önce, uzun zamandır hastalıklarla boğuşan Mateschitz'in hayatını kaybettiğini duyurdu.

Red Bull'u ilk olarak sponsor olarak F1'e sokan Mateschitz, daha sonrasında 2004'te Jaguar F1 takımını satın alarak bir sonraki sene Red Bull Racing'e dönüştürdü. 2006'da ise Minardi satın alınarak Toro Rosso kuruldu ve o takım daha sonra AlphaTauri'ye dönüştürüldü. Mateschitz ayrıca Red Bull Ring'i yenileyerek 2014'te Avusturya GP'nin takvime dönmesinde etkili oldu.

2005'te Red Bull'a takım patronu olarak katılan ve o günden beri bu görevi sürdüren Horner, takımın en büyük takımlardan birisi olmasına yardımcı oldu. Takım 2010 ile 2013 yılları arasında art arda 4 kez pilotlar ve takımlar şampiyonluğunu kazandı. 2014'te başlayan yeni dönemde uzun süre şampiyonluk kazanamayan Red Bull, 2021'de Max Verstappen ile pilotlar şampiyonluğunu kazanmasının ardından bu sene yine Verstappen'e pilotlar şampiyonluğunu kazandı ve olağan dışı bir durum olmazsa takımlar şampiyonluğunu da kazanacak.

Vefat haberinin ardından basın mensuplarının karşısına geçen Horner, "Çok üzücü bir haber. Sadece Formula 1'de değil, Red Bull işinde, Red Bull dünyasında, tüm spor platformlarında birçoğu için yaptığı şeyle olağanüstü bir adam."

"Çok fazla ilham veren bir adamdı. Burada olmamızı nedeni oydu. Onun Formula 1 tutkusu ve vizyonu, Formula 1 pit yolunda iki takıma sahip olmasının nedeniydi. İyi günde ve kötü günde her zaman coşkulu, teşvik edici, destekleyici oldu."

"Çok fazla insan ona çok şey borçlu. Onu tanıdığım için kendimi ayrıcalıklı hissediyorum." dedi.

Dietrich Mateschitz, CEO and Founder of Red Bull

Dietrich Mateschitz, CEO and Founder of Red Bull

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Horner, Mateschitz'in vefat ettiği hafta sonunda, tam olarak onun istediği gibi piste çıkıp en iyi sonucu almak için mücadele edeceğini söyledi. Ferrari bu hafta sonu Red Bull'dan 19'dan fazla puan alamazsa, Red Bull Racing 2013'ten sonra ilk takımlar şampiyonluğunu alacak.

Horner, "Spora katkıda bulunduğu her şeyi kabul etmemiz önemlidir. Sadece spor için değil, bunun da ötesine geçiyor." 

"O, genç bir adamken bana böyle bir şans verdi, beni destekledi ve o, birçok isme ilham oldu."

"Çok fazla insana fırsat verdi. O hiçbir şeyin imkansız olmadığı, hiçbir şeyin aşılmaz olmadığı ve hayallerimizi takip etmemiz gerektiği konusunda bizleri cesaretlendirdi. O, bir Formula 1 taraftarıydı."

"Başardığımız her şeyden büyük gurur duydu. Şu anki en önemli şey, bizim piste çıkmamız. O, bu durumda her şeyi vermemizi isterdi ve bugün onun için bunu yapacağız." dedi.

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