Horner: "İlgilendiğimiz tek sürücü Norris değil"
Red Bull takım patronu Christian Horner, Lando Norrris'e olan ilgilerini doğruladı fakat sadece onunla değil, pek çok isimle ilgilendiklerini açıkladı.
Red Bull Racing'in sürücü kadrosu gelecek sezon da değişmeyecek; Max Verstappen ile Sergio Perez Milton Keynes merkezli takım için yarışmaya devam edecek.
Fakat 2024 sonrası için her şey çok açık. Özellikle Lando Norris'in adı sık sık Red Bull ile anılıyor.
Takımın patronu Christian Horner, İngiliz Sky Sports News'e verdiği demeçte Verstappen'in 2025'teki takım arkadaşı için Norris de dahil olmak üzere pek çok isimle ilgilendiklerini söyledi.
Horner şöyle konuştu: "Lando çok yetenekli ve harika bir sürücü, bu yüzden herkesin yakından izlediği sürücülerden biri olması çok doğal."
"Fakat sadece ona değil, diğer pek çok sürücüye bakıyoruz. Şu anda Formula 1'de büyük bir yeteneğe sahip, önemli bir sürücü jenerasyonu var."
"Yine de Max'in takım arkadaşı olmak kolay bir iş değil. Bazı sürücüler bu mücadeleye hazır olabilir, bazıları olmayabilir. Elbette bizim için yarışan sürücüleri değerlendiriyoruz ama pilot piyasasındaki durumu da izliyoruz."
"Red Bull'da yarışmaya ilgi gösteren pek çok sürücü var çünkü burada yarışmak şu anda çok cazip. Fakat Max'in yeteneği ve kendisine olan güveni o kadar yüksek ki, aynı aracın direksiyonunda onu yenebilecek birini hayal etmek zor."
"Buna rağmen Formula 1'de yetenekli başka sürücüler de var, bu nedenle bizim için mümkün olan en iyi sürücü kadrosunu istiyoruz."
"En ideali, bu ismin kendi pilotlarımızdan birisi olması olur ancak böyle bir pilotumuz olmadığını düşünürsek, diğer takımlardan kimlerin uygun olduğunu araştıracağız."
Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Son Haberler
Magnussen: "Sekizinci sırayı korumamız gerekiyor"
Magnussen: "Sekizinci sırayı korumamız gerekiyor" Magnussen: "Sekizinci sırayı korumamız gerekiyor"
Aston Martin, 2022 F1 sezonu için 53 milyon dolar zarar açıkladı
Aston Martin, 2022 F1 sezonu için 53 milyon dolar zarar açıkladı Aston Martin, 2022 F1 sezonu için 53 milyon dolar zarar açıkladı
Red Bull: "En büyük avantajımız temeli sağlam, gelişime açık bir aracımız olması"
Red Bull: "En büyük avantajımız temeli sağlam, gelişime açık bir aracımız olması" Red Bull: "En büyük avantajımız temeli sağlam, gelişime açık bir aracımız olması"
MotoGP Japonya 2. antrenman: Binder tur rekoruyla lider, Quartararo kaza yaptı
MotoGP Japonya 2. antrenman: Binder tur rekoruyla lider, Quartararo kaza yaptı MotoGP Japonya 2. antrenman: Binder tur rekoruyla lider, Quartararo kaza yaptı
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar