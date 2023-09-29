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Horner: "İlgilendiğimiz tek sürücü Norris değil"

Red Bull takım patronu Christian Horner, Lando Norrris'e olan ilgilerini doğruladı fakat sadece onunla değil, pek çok isimle ilgilendiklerini açıkladı.

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Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, Lando Norris, McLaren, 2nd position, congratulate each other on the podium

Red Bull Racing'in sürücü kadrosu gelecek sezon da değişmeyecek; Max Verstappen ile Sergio Perez Milton Keynes merkezli takım için yarışmaya devam edecek.

Fakat 2024 sonrası için her şey çok açık. Özellikle Lando Norris'in adı sık sık Red Bull ile anılıyor.

Takımın patronu Christian Horner, İngiliz Sky Sports News'e verdiği demeçte Verstappen'in 2025'teki takım arkadaşı için Norris de dahil olmak üzere pek çok isimle ilgilendiklerini söyledi.

Horner şöyle konuştu: "Lando çok yetenekli ve harika bir sürücü, bu yüzden herkesin yakından izlediği sürücülerden biri olması çok doğal."

"Fakat sadece ona değil, diğer pek çok sürücüye bakıyoruz. Şu anda Formula 1'de büyük bir yeteneğe sahip, önemli bir sürücü jenerasyonu var."

"Yine de Max'in takım arkadaşı olmak kolay bir iş değil. Bazı sürücüler bu mücadeleye hazır olabilir, bazıları olmayabilir. Elbette bizim için yarışan sürücüleri değerlendiriyoruz ama pilot piyasasındaki durumu da izliyoruz."

"Red Bull'da yarışmaya ilgi gösteren pek çok sürücü var çünkü burada yarışmak şu anda çok cazip. Fakat Max'in yeteneği ve kendisine olan güveni o kadar yüksek ki, aynı aracın direksiyonunda onu yenebilecek birini hayal etmek zor."

"Buna rağmen Formula 1'de yetenekli başka sürücüler de var, bu nedenle bizim için mümkün olan en iyi sürücü kadrosunu istiyoruz."

"En ideali, bu ismin kendi pilotlarımızdan birisi olması olur ancak böyle bir pilotumuz olmadığını düşünürsek, diğer takımlardan kimlerin uygun olduğunu araştıracağız."

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

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