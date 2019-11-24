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Formula 1 / Son dakika

Horner: "İki pilot çarpıştığında kaybeden her zaman takımdır"

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Horner: "İki pilot çarpıştığında kaybeden her zaman takımdır"
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik, Şef Editör
24 Kas 2019 15:14

Red Bull'un takım patronu Christian Horner, aynı takıma ait iki pilotun kaza yapması halinde en büyük kaybedenin her zaman takım olduğunu söyledi.

Ferrari'nin, Sebastian Vettel ile Charles Leclerc arasında Brezilya'da yaşanan kazadan sonra ne yapacağı, nasıl bir önlem alacağı merak konusu.

Geçmişte benzer durumlarla karşılaşan Horner, bu tür kazalar yaşandığında kokpit içerisinde yer alan pilotların tam olarak kazanın etkisini hissetmediklerini düşünüyor.

Horner, iki pilotunun kaza yaptığı olayı ilk olarak 2010 Türkiye GP'de yine Vettel ve o zamanki takım arkadaşı olan Mark Webber'le yaşamıştı.

Horner, "Bu tür olaylar senaryoya bağlı. Her takımın farklı yaklaşımı var. Farklı insanlar olaylara farklı yaklaşıyorlar. Bu açıdan Ferrari'nin durumunu değerlendirmem zor."

"Ancak gerçek şu ki, bu tip durumlarda kaybeden her zaman takımdır. Sıkıntılı bir konu."

"O kazayı yaşayanlar, benim pilotlarım olmadığı için memnunum. Bu her zaman zor bir durumdur."

"Yarış pilotları, aşırı mücadeleci hayvanlardır. O esnada takım için doğru olan ve bireyler için doğru olanlar arasında genelde çatışma olur." dedi.

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McLaren takım patronu Andreas Seidl ise, hiçbir şey için mücadele etmemektense galibiyet ve podyum mücadelesi verirken bu tür sıkıntılar yaşamayı kabul edebileceğini söyledi.

Seidl, "Açıkçası aynı seviyedeki pilotları kontrol altında tutmak her zaman mücadele gerektirir. Podyum ve galibiyet mücadelesi verirken, bu tür olaylar daha zordur."

"Ancak aynı zamanda gelecekte ben de böyle lüks sorunlarla uğraşmak için sabırsızlanıyorum. Yani pilotlarımızın podyum ya da galibiyet mücadelesi verirken takım olarak onları kontrol altında tutma savaşını vermek güzel olmalı." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Red Bull Racing Şimdi al , Scuderia Ferrari
Editör Jonathan Noble

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