Horner: "İçsel özgüven Verstappen’in üstünlük kurmasına yardımcı oluyor"
Red Bull Takım Patronu Christian Horner, Max Verstappen’in yarış hafta sonlarında nasıl üstünlük kurabildiğini ve gerektiğinde ekstra performans gösterebildiğini açıklıyor.
Verstappen, Brezilya Grand Prix'si boyunca temposunu etkileyen yüksek lastik aşınması nedeniyle genelde olduğu gibi 10 saniyenin üstü bir farkla kazanamadı.
Hollandalı pilot, sezon boyunca sıklıkla lastiklerini yarış sonlarına saklayarak rakipleriyle arasını genişletmeyi başarmıştı.
Verstappen’in yarışlarda tempo saklayıp saklamadığı sorulduğunda Horner medyaya şunları söyledi: “Herkes yarışta kendi temposunu farklı yönetir.”
“Max yarış okuma konusunda o kadar iyi bir hale geldi ki, orta sektörde veya başka bir yerde ondan zaman alındığını görse bile paniklemiyor.”
“Uzun vadeli düşünüyor ve sanırım o içsel özgüvene sahip, nerede olduğunu biliyor”
Horner, Verstappen’in yarış yönetme yeteneğini ustaca geliştirdiği ve yüksek lastik aşınmasını yöneterek ihtiyaç duyulduğunda ekstra performans kullanmayı başardığı belirli bir dönem olduğuna inanıyor.
“2019 gerçekten kendini aştığı bir dönemdi. Özellikle de 2019 ve 2020 sezonu."
“Mercedes 2020’de bir roket gibiydi ve biz yine de o sene birkaç yarışı kazanmayı başarmıştık. Sonra elbette 2021 büyük bir yıldı.”
Çeviri: İlknur Çetinkaya
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