Christian Horner'ın geleceği için kritik gün cuma!

50 yaşındaki Horner, 2005'teki ilk Formula 1 sezonundan bu yana Red Bull takım patronu olarak görev yapıyor ve görevde bulunduğu 19 yıl boyunca Milton Keynes merkezli takıma yedi pilotlar ve altı takımlar şampiyonluğu yaşattı.

Fakat geleceği, geçtiğimiz günlerde açılan bir soruşturmanın ardından tartışma konusu oldu. Avusturyalı ekibin ana şirketi, Horner hakkında 'uygunsuz davranış' suçlamasından soruşturma başlattı.

Takımın kendisi durumla ilgili herhangi bir yorumda bulunmazken, Horner Pazartesi günü Londra'da düzenlenen Formula 1 Komisyon toplantısında her zaman olduğu gibi takımını temsil etti.

Horner, "Bu iddiaları tamamen reddediyorum." demekle yetinirken, Red Bull detay vermiyor.

Fakat bu iç soruşturmanın hikayesinde çok fazla bilinmeyen var.

"Uygunsuz davranış" ifadesi çok muğlak ve herhangi bir şekilde yorumlanabilir, bu nedenle sadece spekülasyon yapabiliriz.

PA haber ajansı suçlamanın bir Red Bull Racing takım üyesi/çalışanı tarafından yapıldığını bildirdi. Sky News'e göre Horner hakkındaki soruşturma F1 takımı tarafından değil, merkezi Avusturya'da bulunan ana şirket Red Bull tarafından başlatıldı.

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Bild, Horner'ın bir çalışana "uygunsuz" fotoğraflar gönderdiğini iddia ederken, PA suçlamanın "agresif yönetim tarzıyla ilgili" olduğunu iddia etti. Bunlar tamamen spekülasyondan ibaret.

Sky'ın özel haberine göre Horner, Cuma günü Milton Keynes'teki Red Bull fabrikasında yapılacak bir duruşmaya katılacak.

Avusturyalı ekip, bu sayede durumu açıklığa kavuşturmak ve yeni sezon hazırlıklarına odaklanmak istiyor.

Avusturyalı kaynaklar, içeriden aldıkları bilgilere dayanarak Horner'ın Salzburg merkezli Red Bull yönetiminin bir kısmının desteğini kaybettiğini öne sürdü. Fakat aynı zamanda şirketin hisselerinin %51'ine sahip olan Taylandlı ortak sahipleri duruma müdahale edebilir ve birlikte pek çok başarı yakaladıkları Horner'ı takımda tutmak isteyebilir.

Şirketin Horner'ın takım patronluğu görevinden ayrılması gerektiğine karar vermesi halinde, Jonathan Wheatley'in kısa vadede bu görevi devralması bekleniyor.

Motorsport Magazine'in özel haberine göre Helmut Marko, takım patronluğu görevini istemiyor. Bu yüzden takımın başına geçmesi söz konusu değil.