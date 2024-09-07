Danner: "Horner takımı yeniden bir araya getirmeli"

Max Verstappen, İtalya Grand Prix'sinin ardından sert açıklamalarda bulundu. Hollandalı pilot, aracın hızının yetersiz olduğunu, stratejinin hatalı olduğunu ve Red Bull'un normalde mükemmel olan pit stoplarının bile başarısız olduğunu belirtti.

Eski F1 pilotu Christian Danner, Red Bull'un iç sorunlarına dikkat çekti ve şunları söyledi: "Bir araba dominant olduğunda, mühendislerin ayrılması ya da politik sorunlar performansı hemen düşürmez. Genelde bu süreç zaman alır."



Danner ayrıca Red Bull'un son dönemdeki sorunlarının Adrian Newey'nin ayrılışıyla da ilgili olduğunu belirtti.



"Newey nereye gittiyse orası kazandı. O ayrıldığında ise işler genelde kötüye gider."

Danner, Christian Horner'ın şimdi harekete geçmesi gerektiğini ifade ederek, "Şimdi sıra Christian Horner'da. Takımı kritik bir durumda, tekrar bir araya getirmesi gerekiyor," dedi.