Horner: "Honda'nın kararını anlıyor ve saygı duyuyoruz"

Turbo V6 motor döneminde Renault ile sıkıntılı bir dönem geçiren Red Bull, 2018'de AlphaTauri'nin Honda motoruna geçmesinin ardından olumlu sonuçlar alınca, 2019'da da kendisi Honda motoruna geçiş yaptı.

Beklentilerin aksine Honda güç ünitesiyle Red Bull, nispeten başarılı bir dönem geçirdi ve ilk sezonunda 3 zafer elde etti. Red Bull ve AlphaTauri takımları, bu sene gerçekleştirilen 10 yarışta 2 zafer daha aldılar.

Honda'nın ayrılma kararının kendileri için zor olacağını kabul eden Horner, buna karşı sporda kalacaklarını ve bu sıkıntıyı atlatabileceklerini söyledi.

Horner, "Takım olarak Honda Motor Company'nin 2021 sezonu sonunda F1'den ayrılma kararına ulaşmasının ne kadar zor olduğunu anlayabiliyoruz."

"Otomotiv dünyasındaki odak noktasının değişmesi, Honda'nın kaynaklarının yönünü değiştirmesi kararında etkili oldu. Bu kararın gerekçesini anlıyor ve saygı duyuyoruz. Onların bu kararı, takım olarak açık bir şekilde bizim zorlanmamıza neden olacak ancak daha önce de bu durumu yaşadık. Derinlerde olan gücümüzle, geçmişte de kanıtladığımız gibi bu duruma cevap vermeye hazırlıklıyız."

Honda ile ilişkimize devam edemeyeceğimiz için hayal kırıklığı yaşıyor olsak da, birlikte başardıklarımızdan, Red Bull'un sahibi olduğu takımlarla toplam 5 galibiyet ve 19 podyum almamızdan dolayı büyük gurur duyuyoruz. Honda'daki herkese olağanüstü çabalarından ve adanmışlıklarından dolayı teşekkür ediyoruz."

"2020 ve 2021 sezonları için ortak odak noktamızda bir değişiklik yok. Birlikte galibiyet ve podyum mücadeleleri vermeyi planlıyoruz." dedi.

Honda sonrası hangi motoru kullanabilecekleri konusunda Horner, "Red Bull, F1'in son Concorde Anlaşması'nı imzaladığı için uzun vadede sporda kalmaya adanmış durumda. Yenilik, gelişim ve başarı içerek yeni dönem için sabırsızlanıyoruz."

"Grup olarak, önümüzdeki zamanı 2022 ve sonrası için en rekabetçi güç ünitesi çözümünü bulmak için değerlendirmeliyiz." dedi.