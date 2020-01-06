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Formula 1 / Son dakika

Horner: "Honda, F1'de kalmadan önce sporun yönünü görmek istiyor"

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Horner: "Honda, F1'de kalmadan önce sporun yönünü görmek istiyor"
6 Oca 2020 08:32

Red Bull takım patronu Christian Horner, Honda'nın Formula 1'de kalmadan önce sporun yönünü görmek istediğini söyledi.

Honda, Kasım ayında yaptığı açıklamada Red Bull ile olan anlaşmasını 2021 yılı sonuna kadar uzattığını açıklamıştı.

Japon üretici, en başından beri Formula 1'deki geleceklerini güvence altına alabilmek için harcamaların azalması gerektiğini savunuyordu.

Honda,Red Bull ve Toro Rosso ile olan anlaşmasını sadece bir yıl daha uzattı. Bu da şirketin F1'deki uzun vadeli geleceğinin henüz net olmadığını gösteriyor.

Red Bull takım patronu Christian Horner neden bir yıllık anlaşma yaptıklarını açıkladı.

Sky Sports'a konuşan Horner, "Her şeyden önce Honda'nın sahip olduğumuz anlaşmayı ve bağlılığını, 2020'nin ötesine taşıması harika bir haber. Bu sayede aynı şekilde kalacağımız en az iki yılımız daha olduğu anlamına geliyor."

"Maliyetleri düşürmek için nelerin homolog edileceği ya da 2021 veya 2022 için motor dondurmaya ilişkin neler olacağını görmeyi bekliyorlar."

"Biliyorsunuz, bu motorlar son derece pahalı ve tüm üreticiler bu alanda bazı maliyet düşüşleri görmek istiyorlar."

"Gelecek hakkında konuşuyorsak elbette tartışma sadece 2021 için yapılmadı. Ortada şimdiye kadar bu ilişkiyle elde ettiklerimizi daha da geliştirmek için gerçek bir iştah var."

"Bu yıl gördüğümüz gibi Red Bull ile Honda arasında çok büyük bir ortaklık var. İlerlemek adına kilit nokta, kurallar üzerinde kesin bir netlik olması olacak." dedi.

Çeviri: İnci Beğen

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