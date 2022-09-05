Horner, Hollanda GP'de Perez ile Verstappen'in farklı taban kullanımını açıkladı

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Verstappen, Zandvoort'ta taraftarları önünde üst üste dördüncü ve bu sezonki onuncu galibiyetine ulaşırken, Perez zor bir hafta sonu geçirdi ve yarışı beşinci olarak bitirdi.

Verstappen, pilotlar şampiyonasında eşit puanda olan Perez ve Charles Leclerc'in 109 puan önünde şampiyona liderliğini sürdürüyor.

Perez, yakında ikinci dünya şampiyonluğunu elde etmesi muhtemel olan takım arkadaşından farklı bir taban kullanmak zorunda kaldı ve sıralama turlarından sonra güç ünitesini değiştirdi.

Horner, RacingNews365.com da dahil olmak üzere medyaya verdiği demeçte, "Farklı tabanlar çok küçük farklılıklar gösterdi."

"Ağırlıklı olarak yedek parçaların mevcudiyeti sebebiyle farklı tabanlar kullandık."

"Sanırım aradaki fark yaklaşık 0.1 saniye civarındaydı."

"Checo (Perez) zorlu bir yarış geçirdi ve güvenlik aracı sonrası yeniden startta pist dışına çıkarak talihsizlik yaşadı."

"Checo'nun lastik tercihi orta hamurdu fakat geriye dönüp baktığımızda, kesinlikle yarışın sonu için yumuşak lastikler daha iyi bir seçim olurdu."

"Ama yine de iyi puanlar elde ettik." dedi.

Son dört yarışta, Verstappen alınabilecek maksimum 104 puanın 102'sini alırken, Perez 50 puan alabildi.

Bununla beraber, Meksikalı pilot (Perez) şampiyonada Leclerc ile beraber ikincilik savaşı veriyor. 2013'ten bu yana ilk defa takımlar şampiyonluğunu kovalayan Red Bull, 511 puanla Ferrari'nin 135 puan önünde kesin bir şekilde liderliğini sürdürüyor.