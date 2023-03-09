Horner: "Herkes bizim konseptimize geçebilir"
Red Bull takım patronu Christian Horner, şu anda en verimli konsepte sahip oldukları için, diğer takımların da kendilerini kopyalamasını bekliyor.
Şu anda Red Bull, Mercedes ve Ferrari'nin her biri farklı araç konseptlerine sahipler ve bu konseptlerin her biri farklı performanslar sergiliyor.
Geride kalan yarışların çoğunu Red Bull kazandığı için temel olarak en doğru konseptin bu olduğu düşünülüyor ve Aston Martin'in bu yöne doğru gitmesinin ardından, yakaladığı performans da bunu kanıtlıyor.
Şimdi Red Bull takım patronu Christian Horner, Ferrari ve Mercedes'in de kendileriyle benzer tasarımlara geçebileceği görüşünde.
Aston Martin'in kendi araçlarının bir kopyası olduğunu söyleyen Horner, "Modern araçların çalışma aralığı çok dar ve önde gelen üç takımın her biri kendi konseptine sahip."
"Takımlardan biri bizim konseptimizi uyarladı ve ilerleme kaydetti."
"Sanırım bir noktada diğerleri de aynı noktada buluşacak, ki bence bunu bu sezon içerisinde görebiliriz." dedi.
Böyle bir geçişin ne kadar sürebileceği sorusuna Horner şu yanıtı verdi: "Biz bunu iki hafta içinde başarabiliriz."
"Birkaç pist ve birkaç asfalt daha görelim, lastiklerin tüm bu yerlerde nasıl çalıştığına bakalım."
"Bence her şey hızla değişebilir."
Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
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