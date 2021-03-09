Horner: "Her yarışta en iyi seviyemizde olmalıyız"

Red Bull, son yıllarda sezon başlamadan önce belli sayıda galibiyet alma hedefli koyuyordu ve genellikle bu sayılara ulaşmakta zorlanıyordu.

Geçen yılın sonunda güçlü bir performans gösteren Avusturyalı ekibin yeni sezonda Mercedes'in en önemli rakibi olması bekleniyor. Ancak Mercedes'in kış boyunca yeni araç üzerinde çok fazla çalışma yaptığı düşünülüyor.

Geçen yıl çok iyi bir araca sahip olan Mercedes'in baskınlığı göz önüne alındığında Christian Horner, her yarışta en iyisini yapmaktan daha net bir hedef koyamayacaklarını söyledi.

Horner, "Nihayetinde amaç Mercedes'i yenmek olacak. Ancak her yarışı ayrı ayrı ele almamız gerekiyor."

"Takım olarak 'x' sayıda zafere odaklanmak gerçekten çok zor. Bu nedenle her yarış için ayrı yaklaşımlar sergilemeliyiz. Her yarışta hem rekabetçi hem de dayanıklı olmalıyız."

"Her zaman tetikte kalmalıyız ve Mercedes gibi bir takımı yenmek için bir takım olarak en iyi seviyemizde olmalıyız." "Red Bull'un, Mercedes dominasyonunda, bu takıma meydan okuma konusunda en tutarlı ekip olduğunu düşünüyorum." "Her yıl birkaç yarış kazanmayı başardık, ancak şimdi bir sonraki adımı atmanın vakti geldi. Şimdi onları daha da zorlamalıyız." dedi.