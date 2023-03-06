Horner: "Henüz hiçbir şeyi hafife almıyoruz"

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Geçen yıla dayanıklılık sorunlarıyla başlanan ve genel itibariyle Ferrari'nin arkasında görünen Red Bull, bu kez sezona çok güçlü başladı.

Takım hem sıralama turlarını, hem de yarışı ilk iki sırada bitirdi ve diğer rakiplerinden çok daha hızlı göründü.

Öyle ki, George Russell sezonun bittiğini ve Red Bull'un tüm yarışları kazanacağını dahi iddia etti.

İyi bir başlangıç yaptıklarını kabul eden Horner, yine de hiçbir şeyi hafife almıyor.

Horner, "Sezonun ilk yarışında her zaman bir gerginlik unsuru bulunmakta, nitekim ters gidebilecek pek çok şey var. Sezona rekabetçi bir araçla giriş yapabilmek için tüm ekibin olağanüstü bir performans göstermesi gerekiyordu.

"Hafta sonu boyunca sıralama turlarından çok yarışa odaklandık ve bunun karşılığını bugün aldık, özellikle yarışın orta bölümünde yumuşak lastikle yarışma şansımız oldu.

"Dayanıklılık sorunları da bulunmamakta, dolayısıyla geçen yıl sıfır çektikten sonra 43 puana sahip olmak iyi bir yanıt gibi geliyor."

"Henüz hiçbir şeyi hafife almıyoruz. İki hafta sonra Cidde, ondan sonra Melbourne, iki ya da üç pistten sonra aracımızın ve rakibimizin güçlü ve zayıf yönlerini çok daha iyi göreceğiz. Yine de kesinlikle çok sağlıklı bir başlangıç yaptık, maksimum puana ulaşmak için iyi bir yarış çıkarttık."

"Önümüzde 23 yarışlık bir maraton var, önemli olan sezon boyunca istikrarlı olmak. Rakiplerimizin gelecek yarışlarda daha sert bir şekilde geri dönmelerini bekliyoruz."