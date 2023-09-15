Horner: "Helmut Marko, Red Bull Racing'in çalışanı değil"
Red Bull takım patronu Christian Horner, Helmut Marko'nun yarış takımının bir parçası olmadığını, bundan ötürü söylediği sözlerle alakalı takım olarak bir açıklama yayınlamadıklarını söyledi.
Helmut Marko'nun geçtiğimiz haftalarda Sergio Perez hakkında söylediği sözler büyük yankı uyandırdı ve kendisi basın karşısına çıkıp özür dilmek zorunda kaldı.
Fakat Red Bull Racing'den gelen herhangi bir yorum ya da açıklama olmadı.
Cuma günü konuşan Horner, Red Bull'un neden Helmut Marko'nun sözleriyle ilgili açıklama yayınlamadığı sorusuna şöyle yanıt verdi: "Öncelikle bu yorumlar doğru değildi."
"Helmut bunu hemen fark etti ve bunun için hem kamuoyu önünde hem de doğrudan Sergio'dan özür diledi."
"Bu konuda doğrudan Sergio ile konuştu. Bence 80 yaşında bile olsanız hayatta her zaman bir şeyler öğrenirsiniz ve kaçınılmaz olarak dersler çıkarıldı."
"Checo takımımızın çok popüler bir ismi, takımımızın önemli bir üyesi ve 2021 sezonunda onunla anlaşmak için çok uğraştık."
Christian Horner, Red Bull Racing Team Principal
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
"Dünya çapında büyük bir takipçi kitlemiz var ve bunu çok ciddiye alıyoruz, çok sorumluluk sahibiyiz ve sadece Checo'nun değil, takımın ve Formula 1'in sahip olduğu taraftar kitlesinin gayet bilincindeyiz."
"Bu onun 250. yarışı, buna odaklanmak istiyoruz ve Helmut'un kendisi zaten özür diledi."
"Kendisi Red Bull Racing'in bir çalışanı değil; Red Bull grubunun bir parçası ve Grup Servus TV kanalı aracılığıyla özrünü yayınladı."
Lewis Hamilton, Marko'nun özrünün yeterli olmadığını söylemişti.
Bu konuda Horner, "Kendisi teknik olarak -yarış ekibinin değil- grubun bir çalışanı ya da danışmanı. Dolayısıyla bu benim yanıtlayabileceğim bir soru değil."
"Bu konuyu konuştuk, söylediklerinden dolayı pişman olduğunu biliyorum, özür diledi ve 80 yaş bile dersler çıkarmak için çok geç değil." dedi.
Bazıları Marko'ya men cezası verilmesini istiyor.
Horner, bununla ilgili de, "Burada davranış kuralları, etik kuralları ve sportif kurallar var."
"Tahmin edebileceğiniz gibi geçen hafta FIA ve FOM ile iletişim halindeydik ve bu onların meselesi. Takımın değil." dedi.
Son Haberler
"Sauber, Hulkenberg'i istedi, Haas vermedi"
"Sauber, Hulkenberg'i istedi, Haas vermedi" "Sauber, Hulkenberg'i istedi, Haas vermedi"
Singapur'da yoğun yağış var
Singapur'da yoğun yağış var Singapur'da yoğun yağış var
Leclerc: "Diğer takımlar gerçek potansiyelini cumartesi günü gösterecek"
Leclerc: "Diğer takımlar gerçek potansiyelini cumartesi günü gösterecek" Leclerc: "Diğer takımlar gerçek potansiyelini cumartesi günü gösterecek"
Alpine pilotları henüz araçtan memnun değil
Alpine pilotları henüz araçtan memnun değil Alpine pilotları henüz araçtan memnun değil
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar