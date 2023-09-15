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Horner: "Helmut Marko, Red Bull Racing'in çalışanı değil"

Red Bull takım patronu Christian Horner, Helmut Marko'nun yarış takımının bir parçası olmadığını, bundan ötürü söylediği sözlerle alakalı takım olarak bir açıklama yayınlamadıklarını söyledi.

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Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing, in Parc Ferme

Helmut Marko'nun geçtiğimiz haftalarda Sergio Perez hakkında söylediği sözler büyük yankı uyandırdı ve kendisi basın karşısına çıkıp özür dilmek zorunda kaldı.

Fakat Red Bull Racing'den gelen herhangi bir yorum ya da açıklama olmadı.

Cuma günü konuşan Horner, Red Bull'un neden Helmut Marko'nun sözleriyle ilgili açıklama yayınlamadığı sorusuna şöyle yanıt verdi: "Öncelikle bu yorumlar doğru değildi."

"Helmut bunu hemen fark etti ve bunun için hem kamuoyu önünde hem de doğrudan Sergio'dan özür diledi."

"Bu konuda doğrudan Sergio ile konuştu. Bence 80 yaşında bile olsanız hayatta her zaman bir şeyler öğrenirsiniz ve kaçınılmaz olarak dersler çıkarıldı."

"Checo takımımızın çok popüler bir ismi, takımımızın önemli bir üyesi ve 2021 sezonunda onunla anlaşmak için çok uğraştık."

Christian Horner, Red Bull Racing Team Principal

Christian Horner, Red Bull Racing Team Principal

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

"Dünya çapında büyük bir takipçi kitlemiz var ve bunu çok ciddiye alıyoruz, çok sorumluluk sahibiyiz ve sadece Checo'nun değil, takımın ve Formula 1'in sahip olduğu taraftar kitlesinin gayet bilincindeyiz."

"Bu onun 250. yarışı, buna odaklanmak istiyoruz ve Helmut'un kendisi zaten özür diledi."

"Kendisi Red Bull Racing'in bir çalışanı değil; Red Bull grubunun bir parçası ve Grup Servus TV kanalı aracılığıyla özrünü yayınladı."

Lewis Hamilton, Marko'nun özrünün yeterli olmadığını söylemişti.

Bu konuda Horner, "Kendisi teknik olarak -yarış ekibinin değil- grubun bir çalışanı ya da danışmanı. Dolayısıyla bu benim yanıtlayabileceğim bir soru değil."

"Bu konuyu konuştuk, söylediklerinden dolayı pişman olduğunu biliyorum, özür diledi ve 80 yaş bile dersler çıkarmak için çok geç değil." dedi.

Bazıları Marko'ya men cezası verilmesini istiyor.

Horner, bununla ilgili de, "Burada davranış kuralları, etik kuralları ve sportif kurallar var."

"Tahmin edebileceğiniz gibi geçen hafta FIA ve FOM ile iletişim halindeydik ve bu onların meselesi. Takımın değil." dedi.

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