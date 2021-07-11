Horner, hangi Red Bull sürücü kadrosunun birlikte daha uyumlu çalıştığını açıkladı

Milton Keynes merkezli takım, şu anda Max Verstappen ve Sergio Perez’in iyi ilişkisinden oldukça memnun ve geçmişte de buna benzer olumlu dinamikler olmuş olsa da kimi zaman durum bunun tam tersiydi.

Beyond the Grid Podcast’ine geçmişteki sürücü kadroları hakkında konuşan takım patronu Horner, “DC [David Coulthard] ve Mark [Webber], oldukça uyumlulardı. Fakat, Mark ve Sebastian [Vettel] arasında kesinlikle böyle bir uyum yoktu.”

“Daniel [Ricciardo] ve Max, çoğu zaman iyi geçinirlerdi. Sert mücadele ederlerdi ama birbirlerine saygı duyarlardı.” dedi.

Horner, Verstappen ve Perez arasındaki olumlu ilişkinin şu ana kadar iyi gittiğini çünkü Perez’in Aston Martin’in kendisi yerine Vettel’i seçmesi ardından, Red Bull’un ona verdiği fırsattan dolayı takıma minnet duyduğunu söyledi.

Max Verstappen, Red Bull Racing, and Sergio Perez, Red Bull Racing, greet fans before the race 1 / 1 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Horner, “Daniel gittiğinden beri, takıma çok genç sürücüler aldık ve Max tamamen tek başınaydı. Bu ilk kez Checo [Perez] geldiğinde değişti.”

“O harika bir takım oyuncusu. Geçtiğimiz yılın sonunda koltuksuz kalmıştı, bir takımla anlaşması çok zordu ve bu gerçekleşse bile rekabetçi bir yerde olmazdı. Bu yüzden, ona verdiğimiz fırsattan dolayı bize minnettarlık duyuyor.”

"O gerçekten çok yönlü bir pilot ve oldukça fazla deneyimi var. Takımdaki rolünü çok iyi bir şekilde yerine getiriyor." yorumlarında bulundu.

Geçmişteki daha az uyumlu ilişkilere konusunda-yani Webber ve Vettel gibi - Horner, zamanın bu tür sorunları iyileştirebildiğini belirtiyor.

Takım patronu, "Bu komik bir durum çünkü muhtemelen eskiden birbirlerinden nefret eden iki adam, aradan zaman geçtikten sonra şimdi iyi arkadaşlar. Zaman ve perspektifin size kazandırdığı şeyler çok şaşırtıcı."

"Fakat rekabet ettiğinizde ve kaybedecek çok şeyiniz olduğunda, Sebastian'ın arkasına yaslanıp takım arkadaşını takip etmesinin mümkün olmadığını ve bunun nasıl sonuçlandığınızı anlayabilirsiniz." diye ekledi.